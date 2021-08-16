До 70-ти возросло число жертв наводнений в Турции

В результате наводнений на черноморском побережье Турции погибли 70 человек. Об этом сообщает Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD) при правительстве Турции, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на агентство «Анадолу»
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Согласно сообщению, в провинции Кастамону погибло 60 человек. В провинции Синоп жертвами стихии стали 9 человек, еще один человек погиб в провинции Бартын.
Из-за наводнений из района Улус провинции Бартын эвакуирован 341 человек, из Кастамону - 1 480 человек, из района Аянджик в Синопе - 560 человек.
Проливные дожди на севере Турции 11 августа спровоцировали селевые потоки, оползни и наводнения. Глава государства Реджеп Тайип Эрдоган объявил пострадавшие от наводнения районы зоной стихийного бедствия.