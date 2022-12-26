До 80 видов товаров готов поставлять Казахстан на рынок Пакистана

Также казахстанская сторона выразила заинтересованность в диверсификации транспортно-экспортных маршрутов поставок на рынки Южной Азии, чтобы обеспечить казахстанским экспортерам кратчайшие выходы на южные морские порты.

Фото пресс-службы премьер-министра РК

Казахстан готов поставлять на рынок Пакистана до 80 видов товаров на сумму свыше $411 млн. Об этом сообщил заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции Серик Жумангарин на заседании 11-й Межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научному, техническому и культурному сотрудничеству между Республикой Казахстан и Исламской Республикой Пакистан, прошедшей в Исламабаде, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

«Благодаря налаженным дружеским и экономическим связям сегодня у казахстанско-пакистанского сотрудничества большой потенциал развития. Казахстан рассматривает Пакистан в качестве важного и перспективного торгового партнера в Южной Азии. Наши предприниматели заинтересованы в экспорте казахстанской продукции на рынок Пакистана, в частности, зерновых и бобовых культур, растительного масла, макаронных, мучных и кондитерских изделий. Казахстан со своей стороны – в импорте плодоовощной продукции. В будущем наша страна готова поставлять на пакистанский рынок порядка 80 видов обработанных товаров различных отраслей на сумму свыше $411 млн», — подчеркнул Серик Жумангарин в своем вступительном слове.

Вице-премьер Казахстана обозначил перспективные сферы сотрудничества двух стран. Это недропользование, агропромышленный комплекс, легкая промышленность. Также казахстанская сторона выразила заинтересованность в диверсификации транспортно-экспортных маршрутов поставок на рынки Южной Азии, чтобы обеспечить казахстанским экспортерам кратчайшие выходы на южные морские порты.

По итогам работы межправительственной комиссии стороны подписали 9 документов. Это:

- Меморандум о взаимопонимании между авиационными властями РК и ИРП;

- Меморандум о взаимопонимании между Банком Пенджаба и АО «Банк ЦентрКредит»;

- Меморандум о взаимопонимании между АО НК «KAZAKH INVEST», АО «ЦРТП «QazTrade», Управлением по развитию торговли Пакистана (TDAP) и Советом по инвестициям Пакистана;

- шесть меморандумов о поставках картофеля в Казахстан в период с марта по июнь 2023 года совокупным объемом в 120 тыс. тонн.

Также казахстанская сторона встретилась с пакистанской логистической компанией NLC (National Logistic Cell), на которой обсудили вопросы автомобильного транзита через Афганистан. Компания заверила, что готова страховать транспортировку и обеспечить доставку грузов из Пакистана в Казахстан и обратно по кратчайшему маршруту.

Параллельно с заседанием межправкомиссии прошли встречи B2B казахстанского и пакистанского бизнеса, Совместный деловой совет. По итогам встреч казахстанская транспортно-логистическая компания ТОО «Dala Trans» и пакистанская «Haroon Brothers and Co» подписали меморандум о взаимном сотрудничестве в привлечении грузопотока для товаров из Пакистана в Казахстан, а также для транзита через территорию государств следования по территории Пакистана ж/д транспортом и другими наиболее выгодными мультимодальными маршрутами.

Коммерческий директор ТОО «Dala Trans» Нурсултан Нажметдинов также поделился результатами поездки. Он отметил заинтересованность Пакистана в поставках казахстанских товаров.

«Мы подписали меморандум о сотрудничестве по транзиту и перевозкам грузов в наши страны, сейчас обсуждаем с другими потенциальными партнерами транспортировку из Костаная до Хайратона 2 500 тонн муки, и картофеля из Пакистана в год около 50 тыс. тонн», — сказал.

Генеральный директор ТОО «Барыс-2007», владелец торговой сети Gramad, производитель макаронных и кондитерских изделий Айжан Наимбекова во время деловой поездки в Пакистан получила интересные предложения по рису, кондитерским изделиям, а также по тароупаковке.

«Думаю, здесь можно будет подписать договоры. Для этого мы по приезду в Казахстан будем по всем предложениям просчитывать затратную часть и выбирать наиболее оптимальные предложения. В Пакистан можно поставлять свои макаронные изделия. Думаю, нам удастся достичь взаимовыгодных соглашений», – считает А. Наимбекова.

За 2021 год объем двусторонней торговли между Казахстаном и Пакистаном увеличился в 2,1 раза и составил $95,1 млн (в 2020 году – $45,6). По итогам 10 месяцев товарооборот снизился на 8,2% и составил $61,4 млн (10 мес. 2021 г. – $66,8 млн), отметили в пресс-службе главы Правительства.