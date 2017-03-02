​До чего дошел прогресс

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Галина Вологодская, Усть-Каменогорск

Как пояснили в областном департаменте внутренних дел, оплата административных штрафов через POS-терминалы давно и с успехом практикуется в развитых странах. Человеку не надо тратить время на очередь в банке, он получает 50-процентную скидку за быстрое погашение.

«Система та же, как при оплате карточкой в любом банковском терминале, – рассказал начальник отдела областного управления административной полиции Жандарбек Ахметжанов. – Водитель получает чек с пометкой «оплата адмштрафа», а у сотрудника дорожной полиции остается чек с пометкой «одобрено» и подписью нарушителя. На сегодня такой системой воспользовались больше 430 человек, которые оплатили штрафы на сумму 2,7 миллиона тенге».

В ДВД надеются, что POS-терминалы значительно снизят риск взяточничества. 

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