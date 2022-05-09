Общество
До двух миллионов тенге увеличили выплату для ветеранов Великой Отечественной войны в Прииртышье.
Екатерина Бескорсая, Павлодарская область

Встречи для благодарности

В предпраздничные дни фронтовики принимали поздравления от руководства области. В регионе проживают 18 ветеранов, всех их посетил аким Павлодарской области Абылкаир Скаков.

Самый пожилой участник войны – 103-летний Ефим Емельянович Петренко – живет в селе Шарбакты Щербактинского райо­на. Абылкаир Скаков пожелал ветерану крепкого здоровья и бодрости духа, поблагодарил от имени всех жителей Прииртышья за героизм на фронтах Великой Отечественной и за труд в мирное время.

Ефим Петренко родился в селе Новоселовка Цурюпинского (ныне Щербактинского) райо­на. В начале 1930-х годов его семья, спасаясь от голода, переехала в Магнитогорск. В 1932-м вернулись. После призыва в ряды Красной армии в 1939 году Ефим Петренко прошел обучение на артиллерийского топогеодезического разведчика. Участвовал в советско-финской войне. В мае 1941 года его направили в Киевский военный округ в составе 471-го артиллерийского гаубичного полка.

Ветеран вспоминает, что в его отделении служили люди разных национальностей:

– В нашей топоразведке были казах, грузин и татарин. Были очень дружны между собой, помогали в каждом деле.

С июня 1941 года Ефим Петренко участвовал в боях под Вязьмой, в обороне Москвы. В марте 1943 года его комиссовали по инвалидности. Вернувшись домой, Ефим Емельянович работал помощником начальника Щербактинской конторы связи. Навыки топографа пригодись ему в работе землеустроителя. С 1946 года по 1977-й он планировал земельные участки и организовывал совхозы в родном районе.

Ветеран Мария Матюшина живет в селе Сычевка Павлодарского района. Во время встречи с Абылкаиром Скаковым она рассказала, что выполняла на фронте важную работу – занималась строительством оборонительных укреплений. В 16 лет она записалась на курсы военных маскировщиков в городе Новомосковске. В феврале 1943 года ее с товарищами направили на передовую, где они рыли окопы и укрепляли дзоты. День Победы Мария Алексеевна праздновала в Мурманской области.

В Южно-Сахалинске встретила своего будущего мужа – Георгия Матюшина, который прошел все этапы Второй мировой войны. В Казахстане семья Матюшиных поднимала целину в селе Октябрьском совхоза Урлютюбский Железинского района. В совхозе Мария Алексеевна веяла и сушила зерно на току, работала телятницей и сакманщицей. Сыновья ветерана Александр, Валерий и Виктор долгие годы работали водителями автопоезда, грейдера и другой тяжелой техники. Дочь Галина окончила Павлодарское педагогическое училище и до самой пенсии работала учителем начальных классов. У Марии Алексеевны 11 внуков, 28 правнуков и два праправнука.

Жителю села Михайловка и почетному гражданину Железинского района Кузьме Чуйкину 98 лет. С 1942 года он участвовал в освобождении Калмыцких степей, Ростовской, Харьковской и Донецкой областей. В мирное время трудился трактористом и агрономом.

– Если все будут хорошо работать, то и жить будут хорошо, – подчеркнул Кузьма Чуйкин. – Желаю всем людям на земле здоровья и добра.

…По доброй традиции в Павлодаре под окнами здравствую­щих ветеранов местные артисты проводят концерты. В городских дворах звучат песни военных лет под аккомпанемент инструментальных ансамблей и гармонис­тов. И атмосфера этих теплых майских дней как будто подчеркивает, насколько хрупок и важен мир, насколько необходим он для счас­тья. И ведь далеко не шаблонно звучат слова самих ветеранов, которые желают своим молодым землякам здоровья и мирного неба над головой, дружбы и благоразумия. И конечно – не знать войны…

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