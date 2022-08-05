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Происшествия , Видеогалерея
До голых стволов: обрезка деревьев в центре Караганды шокировала горожан

Варварская обрезка деревьев на главном проспекте Караганды возмутила жителей города. Видео с оголенными деревьями опубликовали местные паблики. Инцидент прокомментировал аким Караганды Ермаганбет Булекпаев, сообщает Kazpravda.kz.

«Такой беспредел возможен только в том городе, где нет порядка. В центре Караганды на самом главном и центральном проспекте Бухар жырау по поручению хозяйки торгового дома «Абсолют» Анжелики Борисенко нанятые парни вырубили ветки на более 20 деревьях. Они оставили голые палки, без единого зеленого листочка. Вот такая ненависть к деревьям – полностью их оголить», – говорится в одном из постов местном паблике.

Обрезку крон деревьев по проспекту Бухар жырау – главной улице Караганды – аким города Ермаганбет Булекпаев назвал вопиющим случаем.

«Предпринимателем Анжелой Борисенко была нанята подрядная организация, которая и произвела «обрезку» совершено отвратительным способом, игнорируя все рекомендации по санитарной подрезке зеленых насаждений», – отметил градоначальник, сообщив, что сегодня запланирована встреча с провинившейся бизнесвумен.

Принесший такой урон городу бизнесмен будет обязан провести компенсационную высадку деревьев и выплатить соответствующий законодательством штраф, добавил Булекпаев.

Что касается сотрудников акимата района, то специалист, ответственный за данный фронт работы, с сегодняшнего дня будет освобожден от занимаемой должности.

«В отношении руководства отдела благоустройства и курирующего заместителя будет проведено служебное расследование. О принятых мерах сообщу дополнительно», – заверил аким.

 

 

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