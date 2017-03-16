До конца года в Астане установят еще 250 теплых остановок

До конца 2017 года в Астане к имеющимся теплым остановкам добавится еще 250 новых, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на главу управления пассажирского транспорта города Бекмырзу Игенбердинова.
"До конца 2017 года будет установлено около 250 теплых остановок. Мы уже определились с их концептом, дизайном. Мы проведем конкурсные процедуры", – рассказал Игенбердинов на заседании Astana Expert Club.
Он отметил, что установка теплых павильонов будет произведена на "сто процентов за счет частных инвестиций".
Что касается цены, то, по словам главы управления пассажирского транспорта, каждая остановка обойдется стоит в пределах 15-20 тысяч долларов. Чиновник уверен, что эти средства окупятся за счет рекламы торговых павильонов.
"Всего в Астане около 1 500 остановочных "карманов" и комплексов, которые за три – четыре года мы планируем обеспечить теплыми остановками", – добавил спикер.
Напомним, что ранее Бекмырза Игенбердинов сообщил, что до конца мая текущего года в Астане будут введены
еще 13 участков для Bus Lane.