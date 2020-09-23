До конца года ВЭС "Астана EXPO-2017" выйдет на полную мощность в 100 МВт

Премьер-министр РК Аскар Мамин ознакомился с ходом работы 1-го пускового комплекса и завершения строительства 2-го пускового комплекса ветровой электростанции «Астана EXPO-2017» в с. Костомар Аршалынского района Акмолинской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.
Введение в эксплуатацию 2-го пускового комплекса и выход ВЭС на полную проектную мощность в 100 МВт планируется в IV квартале 2020 года (первый пусковой комплекс на 50 МВт был введен в эксплуатацию в августе 2019 г.).
ВЭС «Астана EXPO-2017» позволит обеспечить годовое потребление энергии более 10 тыс. семей, снизить выбросы парниковых газов на 230 тыс. тонн в год и экономить свыше 79 тыс. тонн топлива в год. В строительстве объекта задействовано более 300 чел., 20 местных специалистов проходят курс обучения для эксплуатации ВЭС.
В рабочей поездке приняли участие заместитель Премьер-министра РК Р. Скляр, министр энергетики Н. Ногаев, аким Акмолинской области Е. Маржикпаев, председатель правления АО «Банк развития Казахстана» А. Саркулов и др.
Введение в эксплуатацию 2-го пускового комплекса и выход ВЭС на полную проектную мощность в 100 МВт планируется в IV квартале 2020 года (первый пусковой комплекс на 50 МВт был введен в эксплуатацию в августе 2019 г.).
ВЭС «Астана EXPO-2017» позволит обеспечить годовое потребление энергии более 10 тыс. семей, снизить выбросы парниковых газов на 230 тыс. тонн в год и экономить свыше 79 тыс. тонн топлива в год. В строительстве объекта задействовано более 300 чел., 20 местных специалистов проходят курс обучения для эксплуатации ВЭС.
В рабочей поездке приняли участие заместитель Премьер-министра РК Р. Скляр, министр энергетики Н. Ногаев, аким Акмолинской области Е. Маржикпаев, председатель правления АО «Банк развития Казахстана» А. Саркулов и др.