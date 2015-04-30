До конца года ветераны ВОВ смогут бесплатно ездить по СНГ Общество 1099 Ксения Воронина

В честь празднования 70-й годовщины Дня Победы с 1 мая по 31 декабря 2015 года НК "Қазақстан темір жолы" проводит ежегодную акцию по предоставлению участникам и инвалидам Великой Отечественной войны бесплатного проезда в пассажирских поездах, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АО "Пассажирские перевозки".



"Фронтовики смогут бесплатно совершать поездки в купейных вагонах поездов всех категорий, во всех сообщениях (до пункта назначения и обратно в пределах СНГ), а также в поездах пригородного сообщения, в вагонах класса "Турист" и специализированных купе для лиц с ограниченными возможностями в поездах, сформированных из вагонов "Тұлпар-Тальго", – пояснили в компании.



Для оформления билетов при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также оригинал и копию удостоверения участника или инвалида Великой Отечественной войны.



При следовании в страны СНГ проездные документы оформляются до станции назначения и обратно в пунктах продажи, расположенных на вокзалах на территории Республики Казахстан.



Подробную информацию об условиях проведения акции можно получить по круглосуточным телефонам справочной службы 105, а также в железнодорожных кассах АО "Пассажирские перевозки".

