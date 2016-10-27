Свежий выпуск
​До конца оставался в строю
Владислав КОСАРЕВ, депутат Мажилиса Парламента РК

Он всю свою жизнь отдал стране, обществу, своей земле. Уроженец Шортандов, он работал в Целинограде первым секретарем обкома комсомола, секретарем ЦК ЛКСМ, первым секретарем Кокчетавского горкома партии. Много лет спустя вернулся в Кокшетау акимом области.

Люди помнят, как он жил и работал, не выделяясь среди своих товарищей. Был одним из нас, а если у него рождались идеи, он их превращал в задачи так осторожно и убедительно, что они становились всеобщим достоянием.

Сергей Александрович никогда не судил о людях свысока, его нельзя упрекнуть в высокомерии и зазнайстве.

Сергей ушел тихо и незаметно.

Он творил, отображая на бумаге свои наблюдения и мысли. Он издал целый ряд работ по политологии, философии. Мало кто знал о том, что он доктор политических наук, и его работами пользуются многие начинающие политики.

Сергей любил свой край, был лириком, нес людям заряд светлых убеждений, оптимизма и бодрости. Пишу «был… любил»… Теперь все это в прошлом. Понимаю не хуже других, что Сергей Александрович Дьяченко – это достояние общества, его дала людям природа нашего края. Пусть он останется как ограненный монолит, выпестованный обществом, символ патриотизма и преданности матери – Родине.

Популярное

Все
Уровень отчаяния жертв финансовых пирамид достиг максимума в Казахстане
Глава Народной партии Казахстана высказался о новых политических реформах Токаева
Звезда мирового тенниса поделилась впечатлениями о Казахстане и отборочном турнире Кубка Билли Джин Кинга
Контролеры отнимают якобы просроченные проездные у детей в Нур-Султане, но так делать категорически нельзя
​​​​​​​Помог с деньгами?
Чтение, досуг, общение
​​​​​​​«Каспий» снова на вершине
Работодатели ищут, соискатели не спешат
​​​​​​​Анжелика Кербер: «Желание играть у меня не пропало»
Большой европейский футбол
​​​​​​​Старых стен морщины
​​​​​​​Подарки от давних друзей
А ты прошел валидацию?
18 апреля 2022
Казахстан выиграл историческую медаль в фехтовании
Алма Муканова назначена вице-министром юстиции
"Не знаю, что вкололи!": жительница Кокшетау пожаловалась на поликлинику после Манту ее ребенку
На разработчиков Ashyq подали в суд
Таксист с племянником ограбили за ночь пять АЗС
Под магазин наркотиков приспособил свой гараж 60-летний житель Алматы
Токаеву представили предложения по демонополизации ключевых отраслей экономики
Пьяный пассажир разбил окна автобуса в Нур-Султане
Между Атырау и Астраханью запустят поезд
Птицеводческие компании Казахстана возобновляют экспорт в Россию
Доллар подешевел на торгах
Тайник с наркотиками на 25 млн тенге обнаружили в столичной лесополосе (видео)
Потерявшей трех детей при пожаре семье купил дом фонд "Қазақстан халқына"
В Казахстане готовятся к празднованию 125-летнего юбилея Мухтара Ауэзова
Умер от бешенства спустя год после укуса собаки подросток в Туркестанской области
Два грузовика и автобус столкнулись в Жамбылской области, есть пострадавшие
Стала известна среднемесячная зарплата в Казахстане
Нур-Султан затянуло дымом. Названы возможные причины
Двухлетний ребенок выпал из окна пятого этажа в Караганде
Пошел на обгон: 80-летний водитель спровоцировал смертельное ДТП в Алматинской области
18 апреля 2022
Наложен арест на $28 млн – Токаеву доложили о противодействии незаконному выводу средств из Казахстана
Пассажирский автобус врезался в жилой дом в Актобе
Планируется ли пересмотреть закон о Первом Президенте Казахстана – ответ главы Минюста
Один человек погиб и семеро пострадали в ДТП близ Шымкента
Родственник Президента покинет должность посла Казахстана в Болгарии
Когда казахстанцы начнут избирать депутатов Мажилиса
Субсидирование ипотеки планируют внедрить в Казахстане
Двух чиновников наказали за плохие дороги в Атырауской области
МВД предупредило казахстанцев о новых уловках мошенников
Сенаторы утвердили повестку предстоящего заседания Палаты
О погоде по Казахстану на 19-21 апреля рассказали синоптики
Министр обороны посетил Алматинский, Гвардейский и Сарыозекский гарнизоны
В социальный пакет казахстанских военнослужащих внесены изменения
Для проживающих на территории Семипалатинского полигона казахстанцев появилась новая услуга в eGov.kz
Какие должности не смогут занимать родственники Президента, разъяснили в Минюсте
Мониторинг образовательных достижений начался в школах Казахстана
Арестован директор компании "Алматы спецтехпаркинг сервис"
Озвучен средний размер пенсии в Казахстане на апрель
Стартовал прием заявок на субсидирование арендного жилья
Специалистов по заявкам предприятий будут готовить в колледжах Казахстана

Читайте также

Свежий выпуск
​​​​​​​Еще 22 поселка – с газом!
Свежий выпуск
Уникальная инвестиционная площадка
Свежий выпуск
В урбанизированной среде
Свежий выпуск
Огонь, вода и дымовые трубы
Апрель
2022
Март
2022
Февраль
2022
Январь
2022
Декабрь
2021
Ноябрь
2021
Октябрь
2021
Сентябрь
2021
Август
2021
Июль
2021
Июнь
2021
Май
2021
Апрель
2021
Март
2021
Февраль
2021
Январь
2021