​До конца оставался в строю

Он всю свою жизнь отдал стране, обществу, своей земле. Уроженец Шортандов, он работал в Целинограде первым секретарем обкома комсомола, секретарем ЦК ЛКСМ, первым секретарем Кокчетавского горкома партии. Много лет спустя вернулся в Кокшетау акимом области.

Люди помнят, как он жил и работал, не выделяясь среди своих товарищей. Был одним из нас, а если у него рождались идеи, он их превращал в задачи так осторожно и убедительно, что они становились всеобщим достоянием.

Сергей Александрович никогда не судил о людях свысока, его нельзя упрекнуть в высокомерии и зазнайстве.

Сергей ушел тихо и незаметно.

Он творил, отображая на бумаге свои наблюдения и мысли. Он издал целый ряд работ по политологии, философии. Мало кто знал о том, что он доктор политических наук, и его работами пользуются многие начинающие политики.

Сергей любил свой край, был лириком, нес людям заряд светлых убеждений, оптимизма и бодрости. Пишу «был… любил»… Теперь все это в прошлом. Понимаю не хуже других, что Сергей Александрович Дьяченко – это достояние общества, его дала людям природа нашего края. Пусть он останется как ограненный монолит, выпестованный обществом, символ патриотизма и преданности матери – Родине.