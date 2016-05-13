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До Луны и обратно
Сергей ГОРБУНОВ, Экибастуз
В начале было как-то даже буднично. Словно происходило не эпохальное событие индустрии Казахстана и Экибастузского угольного бассейна, а рядовая отправка очередного эшелона с углем. А между тем новый отечественный электровоз KZ8A0025, ведомый опытными машинистами Вадимом Черненко и Кенжебаем Шариповым, должен был доставить на одну из ТЭЦ Астаны 67 вагонов, груженных 6 500 тоннами угля разреза «Богатырь». В этом эшелоне находилась и трехмиллиардная тонна энергетического топлива, добытая в Экибастузе со дня массовой разработки месторождения.
И все-таки это был праздник – провожать юбилейный уголь на перроне вокзала собрались работники железнодорожной отрасли, представители разрезов и электростанций, акимата города, АО НК «Казахстан темир жолы», общественность. Перед началом торжества бывший руководитель Павлодарского отделения Целинной железной дороги Аби Саркыншаков, отдавший отрасли 60 лет и продолжающий работать в качест­ве члена консультативного совета, дал небольшое интервью для «Казправды».

– В 1954 году на разрезе № 1 Экибастуза была отгружена первая тонна угля, – рассказал ветеран. – Первые эшелоны с этим топливом ушли на ТЭЦ города и на Урал, на электростанцию Красногорска. Тяговой силой тогда были паровозы, которые мы называли «овечками». Они могли тащить состав с углем общим весом порядка 500 тонн. Потом, к нашей радости, поступили паровозы луганского производства, которые могли перевозить за раз уже 2 тысячи тонн груза. В 1960 году мы перешли на тепловозную тягу. Это был прогресс, но развитие угольных разрезов и действующая структура железной дороги региона не позволяли значительно увеличить объемы перево­зок угля. В 1979 году в Экибастуз пришел первый электровоз, затем были проложены вторые электрифицированные пути, так как ставилась задача – довести добычу угля в Экибастузе до 170 миллионов тонн, а рядом с месторождением этого топлива возвести несколько мощных ГРЭС. Здесь бы хотел отметить такой момент. Борясь за объемы перевозок угля, 20 февраля 1986 года впервые в мире из Экибастуза был отправлен первый супертяжеловесный поезд-гигант весом 43,4 тысячи тонн угля(!), в количестве 440 вагонов и длинной 6,5 километра. Тянули этот состав несколько электровозов.

Затем, как продолжил рассказ А. Саркыншаков, наступили 2000 и 2009 годы, когда из Экибастуза потребителям, а это порядка 13 ТЭЦ и ГРЭС Казахстана и соседних стран, было отправлено по железной дороге, соответственно, 2- и 2,5-миллиардная тонны этого энергетичес­кого сырья. И вот теперь, спустя семь лет с момента последнего события, на электростанции повезли трехмиллиардную тонну «каменного» углерода.

Открывая митинг, аким Экибас­туза Кайрат Нукенов, поздравив со знаменательным событием всех присутствующих, сказал, что под знаменем 25-летия Независимости Казахстана горняки и железнодорожники региона добились очередной трудовой победы. Местный угольный бассейн считается самым значительным в стране и располагает запасом в 13 млрд тонн энергетического топлива, а значит, впереди будут другие рекорды.

Приводились и другие интересные цифры. В частности, было сказано, что отгрузки Павлодарского отделения железной дороги составляют 33% от общего объема перевозок Национальной компании «Казахстан темир жолы». Доля погрузки каменного угля Экибастузского бассейна составляет 65% от всего объема угля, добываемого на территории РК. Железнодорожники Павлодарской области ежегодно перевозят 73 млн тонн грузов, в которых 72% – доля Экибастуза.

Но, пожалуй, самыми впечатляю­щими были цифры, названные на встрече А. Саркыншаковым. Говоря о трех миллиардах тонн перевезенного угля, он сказал, что это почти 50 млн вагонов с энергетическим топливом длиной около 750 тыс. км, если выстроить их в одну линию. Образно говоря, до Луны и обратно!
Во всех выступлениях звучала гордость за результаты труда экибастузцев, многие из которых здесь же, на перроне, были награждены почетными грамотами.
...Наступил кульминационный момент. Зазвучал сигнал символического станционного колокола, и электровоз с юбилейным углем, плавно набирая ход, покатил по рельсам.

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