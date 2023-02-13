До остановки на капитальный ремонт Шымкентского нефтеперерабатывающего завода остается еще пара недель, а на юге уже говорят о нехватке дизельного топлива

В ситуацию вмешался Глава государства, дав конкретные поручения руководству Шымкентского нефтеперерабатывающего завода (ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс»). Речь идет об отгрузке нефтепродуктов железнодорожными цистернами, которую завод с 1 января текущего года взял в свои руки.

По информации вице-президента ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс» Данияра Макишева, теперь полностью весь объем ГСМ отправляет непосредственно завод. Это примерно семь тысяч вагонов в месяц.

– У нас есть договор с АО «Казакстан темир жолы» на транс­портировку нефтепродуктов, – поясняет Данияр Макишев. – Ее мы осуществляем в соответствии с заявками, получаемыми от собственников сырья, поступающего для переработки. Дальше уже не наш вопрос, куда отправляется груз и по какой цене отпускаются нефтепродукты. Мы также переходим на маркетинговую схему работы, то есть комбинированную. В будущем завод будет самостоятельно приобретать нефть, перерабатывать и распоряжаться ею уже как собственник полученных готовых нефтепродуктов. Сейчас для этого создается платформа.

Мы подсчитываем, сколько сможем самостоятельно при­обретать и продавать ГСМ. Завод будет зарабатывать на сбыте нефтепродуктов, иметь свои средства, чтобы в будущем при необходимости проводить ремонтные работы и модернизацию. Это тоже одно из поручений Главы государства.

О переменах на предприятии Данияр Макишев рассказал на совещании, организованном Шымкентским департаментом экономических расследований на базе городской палаты предпринимателей. С 1 марта предприя­тие останавливается на текущий ремонт. Учитывая прошлогодний ажио­таж с горючим, в 2022-м завод не останавливался на ремонт. Но откладывать профилактические работы снова, чтобы избежать дефицита горючего, невозможно.

– Скажется ли остановка завода на стоимости горючего для конечного потребителя? Останется ли она стабильной? Не будет ли дефицита? – и. о. руководителя ДЭР по Шымкенту Руслан Данаев засыпал переработчиков нефти вопросами.

– Завод на такой вопрос ответить не может, ибо ценообразование – не наша зона ответственности, – пояснил Данияр Макишев. – Переработав определенный объем нефти, мы отправляем полученные неф­тепродукты по акту согласно графикам, которые предоставляет давалец углеводородного сырья. В прошлом году, когда остро встал вопрос дефицита ГСМ, завод связывался со всеми давальцами и просил их предоставить гарантийные письма о том, что в рамках исполнения поручения Правительства они реализуют весь объем нефтепродуктов через АЗС. Такую дополнительную меру мы предприняли. Вообще же, после того как горючее вывезено с НПЗ, мы не в состоянии контролировать его дальнейшее движение и не вправе чего-либо требовать от собственника.

Сомнения участников встречи в том, что цены на горючее могут вырасти или возникнет его дефицит, попытался было развеять представитель ТОО «Petrosun», включившийся в работу совещания в режиме онлайн.

– Поскольку мы – доминанты рынка, то руководствуемся Предпринимательским кодексом, регулирующим нашу деятельность, – убеждал аудиторию спикер. – Помимо этого, есть приказ министра, регулирующий ценообразование. Из данных документов и исходим при повышении цен, на свое усмотрение ничего не делаем. Следующий момент – дефицит рынка, жалобы контрагентов, малого и среднего бизнеса, которые выражают свое недовольство тем, что ТОО «Petrosun» не в полном объеме обеспечивает их заявки на нефтепродукты. На рынке существует дефицит, и мы распределяем горючее по мере возможности. В целях минимизации рисков эти вопросы также держим на контроле.

Проведение ремонтной кампании нефтеперерабатывающего завода совпадает с началом весенних полевых работ. В Жетысайском районе аграрии уже вышли в поле. Они высаживают под пленку рассаду ранней капусты. По мере наступления тепла все больше земледельцев примутся за работу, увеличив потребление солярки.

Представитель «ПетроКазахстан Ойл Продактс» считает, что дефицита ГСМ, несмотря на остановку завода вплоть до 25 марта, не случится, хотя и без того традиционно весной и осенью аграрии жалуются на нехватку топлива, а потребители – на рост цен.

Впрочем, в Ассоциации независимых реализаторов ГСМ «Ынтымак» и Ассоциации АЗС «Жанар жагармай» говорят, что даже текущей зимой, когда далеко не весь автотранспорт был задействован в работе, они так до сих пор и не смогли получить необходимый объем горючего.

– Я удивлен прозвучавшему сейчас, – представитель Ассоциации независимых реализаторов ГСМ «Ынтымак» Арыстан Жумабек не сдерживает эмоций. – Загляните на наши заправки, можете выехать за город – там уже нет дизтоплива! А ведь еще посевная не началась, и потока транзитных грузовых фур нет. Я каждый день езжу по трассе Туркестан – Шардара, нигде нет дизеля! Куда исчезает топливо? Запрет на его вывоз, дифференцированные тарифы, введение системы учета нефтепродуктов на АЗС, исключение из схемы реализации ГСМ оптовых продавцов... Какие только меры ни принимаются, а дизельное топливо на заправках по-прежнему в дефиците!

В Ассоциации утверждают, что 90 процентов нефтепродуктов получают крупные доминанты рынка, а мелким заправкам дают то, что останется, тем самым выдавливая последних с рынка.

– Доля малого и среднего бизнеса в сбыте нефтепродуктов по всему Казахстану составляет от пяти до 10 процентов, – поддерживает коллегу председатель ассоциации АЗС «Жанар жагармай» Кайипбек Камбаров. – Мы хотим, чтоб осуществлялось жесткое распределение через акиматы, поскольку сейчас нет прозрачности, кому и сколько ГСМ выделено. Необходимы контроль над ценообразованием, изменение процентного соотношения выделяемых нефтепродуктов в интересах субъектов среднего и малого предпринимательства, занятых на данном рынке. Нефтепродукты – стратегический товар, и здесь монополии не должно быть.

Представители компаний-давальцев в свою очередь считают, что исключение их из числа поставщиков давальческой нефти на казахстанские НПЗ как раз-таки и приведет к созданию монополии на внутреннем рынке.

Владельцы АЗС, а их в Южном Казахстане несколько сотен, ратуют за установление всем понятных и прозрачных правил, по которым будет работать возобновившая свою деятельность электронная биржа. Добившись снижения порога для участников торгов с 20 до пяти тысяч тонн годового оборота топлива, в Ассоциации «Ынтымак» считают, что нижнюю планку можно опустить еще – это, мол, даст возможность еще большему числу владельцев АЗС выйти на рынок.

Ну а там, где много продавцов и покупателей, неизбежно формируется конкурентная среда, а значит, сложнее становится вступать в картельный сговор с целью создания искусственного дефицита горючего и повышения на него цен.

О том, что на рынке ГСМ не все благополучно, говорят и в городских автобусных парках.

– Слушая сегодняшние отчеты и сравнивая их с ежедневной реальностью, приходишь к выводу: они и близко ей не соответствуют, – сказал попросивший слова представитель автобусного парка «Шымкент Bus» Азат Кайыпбеков. – К каким только заправочным станциям мы ни обращались, никто с нами не хочет заключать договор по обеспечению соляркой. В итоге ежедневно вынуждены выезжать в сторону НПЗ, находить там давальцев и покупать у них «с колес» дизельное топливо по цене 230 тенге за литр. И плюс дополнительно доплачивать за доставку до автопарка по 35 тенге за литр. Я обращался к пяти АЗС, и везде один и тот же ответ: дизеля нет! Никто не хочет подписывать договор, потому что отсутствует требуемое количество горючего. А у нас 230 автобусов ежедневно на линию выходят. Каждому нужно по сто литров, чтобы заправиться, а это 23 тонны солярки в день! В месяц – 700 тысяч тонн. Как быть? Мы не можем гонять каждый автобус на заправку.

Председатель Ассоциации «Южавтотранс» Дархан Каюпов напомнил, что в городе 11 автопарков. И у каждого из них те же проблемы, что и у ТОО «Шымкент Bus». Доплачивать за доставку до автопарка по 35 тенге за каждый литр солярки для предприятий, занимающихся перевозкой пассажиров – неподъемное бремя.

– Мы предлагали приобретать дизель самовывозом, но нам отказываются отпускать и по такой схеме, – посетовал Дархан Каюпов. – Получается, дизтопливо нам обходится в 265 тенге. Размер субсидий из бюджета составляет только 230 тенге. То есть ежедневно только одна компания уходит в минус на 800 тысяч тенге. Эту проблему мы поднимали месяц назад, но... ничего не изменилось. Мы – не коммерческие предприятия, мы обслуживаем социально значимые маршруты.

Руслан Данаев взял на карандаш все замечания и претензии по поводу реализации горючего, озвученные предпринимателями. И пообещал тщательно разобраться по каждому из них и проинформировать о предлагаемых путях решения проблем в сфере обеспечения нефтепродуктами.

– Наш департамент борется с незаконным оборотом ГСМ, – отметил Руслан Данаев. – Самое главное для нас – чтобы за то время, пока завод на ремонте, не было подорожания горючего, чтобы его не продавали по «левым» документам, а сбывали законно, и только те, у кого на это есть лицензия. Если будут продавать ГСМ по завышенной цене, а именно на такие действия идут некоторые недобросовестные реализаторы в погоне за прибылью, следует обращаться к нам. За подобные нарушения, я предупреждаю, они будут наказаны: кто в административном, а кто и в уголовном порядке.