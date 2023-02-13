До остановки на капитальный ремонт Шымкентского нефтеперерабатывающего завода остается еще пара недель, а на юге уже говорят о нехватке дизельного топлива
0
Любовь Доброта, Шымкент
Дефицит горючего в разгар посевной и накануне уборочной страды в прошлом году вызвал много нареканий и претензий к госорганам, показавшим неспособность наладить бесперебойное снабжение аграриев дизельным топливом. Последовал приказ министра энергетики, предписывающий установить предельные цены на розничную торговлю нефтепродуктами, на которые распространялось государственное ценовое регулирование, а также призванный решить вопрос с обеспечением внутреннего рынка необходимыми объемами нефти.