Общество

До отопительного кризиса недалеко

Большие проблемы могут вызвать в Атырау изношенные тепловые сети, несмотря на то что особых трудностей с их подключением в нынешнем отопительном сезоне не возникало.

По информации областного управления энергетики и ЖКХ, на отопительный сезон в текущем году было выделено 3,2 млрд тенге.

– АО «АТЭЦ» в этом году за собственный счет капитально отремонтировало 13,2 километра теплотрасс. Приведены в порядок установки в 44 центральных тепловых пунктах. В сентябре завершен капремонт магистральных теплосетей, проведено их гидравлическое испытание на прочность, подтвердившее готовность к предстоящему сезону холодов, – рассказал исполняющий обязанности начальника областного управления энергетики и ЖКХ Данияр Мукишев.

В Атырау насчитывается 1 219 многоквартирных жилых домов, из них 1 036 отапливаются централизованно, 108 – автономными отопительными котлами и 75 – котлами, установленными внутри квартир.

По данным управления, почти 70% тепловых труб, проложенных 50 лет назад, нуждаются в замене. Но, по мнению специалистов, на сегодня это еще не кризисный момент.

– Потребителям Атырау тепло подается по сетям АО «АТЭЦ». На балансе предприятия находятся 426,7 километра теплотрасс, две насосные станции, 38 центральных тепловых пунктов. Шесть ЦТП находятся в доверительном управлении и десять оказывают техническую услугу. Изношенность теплосетей в настоящее время составляет 68%. Ремонт­ные работы на них проводятся в рамках долгосрочной инвестиционной программы АТЭЦ.

Но ремонтные работы на порядка 20 километров тепловых сетей, проведенные в рамках инвестиционной программы, не в состоянии снизить общий уровень их изношенности. Достаточно сказать, что есть трубы, которые не меняли еще с 1967 года! А для полного ремонта этих линий ежегодно требуется обновлять до 70 километров теплотрасс, – говорит Данияр Мукишев.

По его словам, полная модернизация теплотрасс невозможна без роста тарифа. Но пока серьезных аварий на тепловых сетях не зарегистрировано. Кроме того, в этом году для обеспечения Атырау качественным теплом и горячей водой акимат Атырау дополнительно закупил три отопительных котла для ТОО «Коммунальное обслуживание жилых домов». Они будут доставлены в город в ноябре.

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