До потери сознания избил женщину-администратора клиент сауны в Костанае

Женщину-администратора костанайской сауны избил до потери сознания клиент, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Костанайские новости.

Инцидент произошел 5 июня в одной из саун областного центра. Веселая посиделка закончилась серьезными травмами.



"Они заказали сауну. У них закончилось время. Моя напарница зашла к ним, сказала об этом один раз, второй. В третий раз я зашла. Этот мужчина начал говорить грубо со мной, я позвала второго администратора, мы сгладили конфликт. А одна из девушек, которая была с ним, начала агрессировать, начался конфликт. Продолжение вы видите на видео – они на меня накинулись, я начала защищаться. У меня включился инстинкт самосохранения, одну начала отталкивать, вторую. Этот мужчина выбежал, ударил меня. С ним я раньше знакома не была. Сейчас у меня сломан нос и гематомы", – говорит пострадавшая.

Женщина написала заявление в полицию. Для того, чтобы продвинуть дело, она сама собирает все справки и документы, доказывающие урон здоровью. Признается, что после второго удара ничего не помнит – упала на землю и потеряла сознание. События восстанавливала в памяти по видео с камер видеонаблюдения. Его и выложила в Сеть.



"Это вообще первый раз в моей жизни, когда меня кто-то ударил. Я никогда не дралась", – отмечает она.



Женщина уверяет – будет идти до конца. Болеть ей некогда – дома ждет маленькая дочь, муж в поисках работы.



Представители Альянса женских сил откликнулись и пообещали оказать помощь пострадавшей.