Лучший барометр на любых хотя бы немного значимых состязаниях – их почетные гости, ветераны спорта. И если в первые дни среди зрителей и отчасти людей, помогавших организаторам, преобладали заслуженные герои давних шоссейных и трековых сражений, то на заключительные гонки пришли посмотреть и вручить награды победителям и призерам президент Федерации велоспорта Казахстана Дархан Калетаев, предприниматель и общественный деятель Раимбек Баталов, олимпийские чемпионы Александр Винокуров и Зульфия Забирова, чемпион мира Марат Сатыбалдиев и другие.

И такой интерес к чемпионату совсем не случаен. На новой для велоспорта трассе, расположенной в необжитой и пустынной пока индустриальной зоне ­Алматы, стоял не только вопрос о медалистах в индивидуальных, командных и групповых гонках, просматривались резервисты на ближайшие годы, но и решался важнейший на сегодня вопрос: кто из наших гонщиков поедет третьим на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро. Как мы уже сообщали в предыдущем репортаже, имена двоих участников были давно названы – это Алексей Луценко (шоссе) и Артем Захаров (трек). Еще одного счастливчика должна была выявить групповая гонка на 184 км, но...

Порядка ради рассказ нужно начать не с последнего дня, а хотя бы с середины чемпионата, где мы в прошлый раз и остановились. В женской групповой гонке на 92 км победу одержала Наталья Сайфутдинова из Северо-Казахстанской области, преодолевшая нелегкую дистанцию за 2 часа 35 минут и 46 секунд. На вторую и третью ступеньки пьедестала почета поднялись Наталья Соковнина (Восточно-Казахстанская область) и Фаина Потапова (Алматинская область).

И вот важнейшая гонка всех шести соревновательных дней. Одним абзацем выше сказано, что она должна была выявить третьего казахстанского олимпийца, но, оказалось, ни перед кем эта гонка в долгу не состояла. Это гонщики обязаны были подойти к решающим испытаниям во всеоружии. Потому что никто чемпиону страны на этой дистанции автоматического включения в олимпийскую сборную не обещал.

Да, две кандидатуры считались перед стартом наиболее предпочтительными – Бахтияр Кожатаев (СКО) и Андрей Зейц (Павлодар). Поначалу казалось, что Кожатаев со своей задачей справится быстрее, качественнее и убедительнее: Бахтияр все время держался в головной группе, а в середине дистанции уже был в небольшом и малочисленном отрыве от пелотона. Специалисты на месте финиша с удивлением переглядывались: не рано ли записался в лидеры Кожатаев?

А затем случилось невероятное: фавориты и претенденты на олимпийскую поездку не выдержали алматинских испытаний, Зейц финишировал 18-м, Кожатаев – 33-м. Чемпионское звание разыграли, уйдя на последнем круге в отрыв, земляки-североказахстанцы Арман Камышев и Александр Шушемоин. «Золото» получил Камышев, «серебро» – Шушемоин, «бронзу» – Матвей Никитин (Западно-Казахстанская область).

И возле пьедестала почета тренеры сборной, представители велосипедной федерации, судьи не просто руками развели, а находились буквально в шоковом состоянии: гонка, которая должна была ответить на самый последний предолимпийский вопрос, только запутала ситуацию до предела. Как теперь будет решаться судьба третьей лицензии в Рио – серьезная проблема, сегодня мы знаем только одно – ответить на этот вопрос должен тренерский совет сборной страны.

В заключение хотелось бы передать слова благодарности специалистов велоспорта Казахстана службе дорожной полиции, 6 дней обеспечивавшей на протяженной трассе идеальный порядок.