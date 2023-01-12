До реанимации избил жену житель Туркестанской области

Полицейские Туркестанской области задержали мужчину, жестокого избившего свою супругу, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Фото: пресс-служба ДП Туркестанской области

В больницу Туркестанской области доставили жительницу Сауранского района с серьезной травмой головы.

Сразу же выехавшая на место происшествия следственно-оперативная группа установила, что между супругами возникла ссора на почве ревности, в ходе которой муж нанес жене удары по голове.

Факт 11 января зарегистрировали в Сауранском РОП по уголовной статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

В ходе всестороннего расследования преступление переквалифицировано по части 3 уголовной статьи «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и части 1 уголовной статьи «Убийство».

В тот же день полицейские Сауранского района задержали подозреваемого. Назначены соответствующие экспертизы.

Женщина с полученными травмами находится в реанимационном отделении больницы.