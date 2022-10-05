До самого далекого села

В июне текущего года изменения были внесены в Конституцию страны. И в этом контексте проведение внеочередных президентских и парламентских выборов вполне логично, так как они необходимы для дальнейшей реализации начатых масштабных реформ.

Откладывать времени нет. Мандат президента требует обновления, так же как и мандаты депутатов, – это необходимо для претворения в жизнь инициатив, призванных сделать Казахстан справедливым и процветающим.

Нужны новые силы. И такие люди обязательно появятся во власти – на это позволяет рассчитывать смешанная система выборов. Кадровая политика будет перезагружена.

Депутаты маслихатов станут сильнее, борьба закалит кандидатов, слабые уйдут в сторону. Это очень важно, ведь именно депутаты местных представительных органов – проводники государственной политики, они доносят до людей все изменения. И в небольших городках и в ­аулах на них возлагается большая надежда.

Мы должны дойти до каждого самого отдаленного села, чтобы изменения почувствовали все жители страны. Аул должен стать центром притяжения, важно, чтобы люди стремились жить и работать в сельской местности. Село – опора государства, за ним экономическое будущее страны.

Более того, аул был и остается источником казахстанского духа и патриотизма!

Время сегодня играет большую роль, его нет на раздумья. Мир полон изменений, и в этих условиях наша страна успешно мобилизовалась.

Казахстанцы адекватно оценивают, что происходит в других государствах, научились адаптироваться и принимать взвешенные решения. Кто захотел, успел создать политические партии, общественные объединения, сделать свой выбор. Народ Казахстана сплотился еще больше. При этом все население огромной страны должно понимать: только при совместной реализации государственной политики мы будем расти как социально, так и экономически, становиться сильнее.

Наш Президент – дипломат-международник, не все главы государств обладают таким опытом. Наблюдая за его обширной международной деятельностью, вижу, что Касым-Жомарта Токае­ва хорошо знают и уважают во всем мире. Это играет на пользу Казахстану: перенимается опыт, ведутся инвестиционные переговоры о совместных проектах, укрепляются дружественные отношения.

Есть страны, которые стремятся перенимать опыт Казах­стана. Взять хотя бы прошедший недавно в Астане Съезд лидеров мировых и традиционных религий. К нам едут со всего мира, причем без страха и сомнений, зная, как активно мы развиваемся и дружно живем.

Сегодня казахстанцы заряжены новой энергией, положительными изменениями и эмоциями. Впереди предстоит совместная кропотливая работа по исполнению поставленных задач и дальнейшего улучшения жизни наших граждан.