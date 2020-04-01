До семи человек заражал каждый больной коронавирусом в Нур-Султане и Алматы

Главный государственный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова в ходе онлайн-брифинга отметила высокую скорость передачи коронавируса среди населения, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Скорость вируса высокая, один человек может заразить четырех. Больной становится заразным до появления первых признаков. Мы уже сегодня имеем в Алматы и Нур-Султане случаи, когда от одного больного заразились от двух до семи человек. Эти данные еще раз подтверждают высокую степень заразности вируса", – сказала Есмагамбетова.
По ее словам, из числа зарегистрированных 369 случаев – 70 процентов приходится на заболевания среди контактных и так называемые местные случаи, то есть случаи, когда практически невозможно установить источник инфекции.
"Поэтому основной мерой профилактики продолжает оставаться карантин, карантин по стране, области, городу, району, отдельно взятому населенному пункту и каждой семье", – заключила главный санитарный врач.