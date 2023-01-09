До смерти избитого мужчину обнаружили в одной из квартир Шымкента
Происшествия
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Мужчину до смерти избили в одной из квартир в городе Шымкенте, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.
7 января примерно в 00:40 в дежурную часть управления полиции Енбекшинского района ДП Шымкента позвонили жители дома по улице Казанкап акына и пожаловались на скандал в соседней квартире.
Прибывшая следственно-оперативная группа установила, что неизвестные избили жителя этой квартиры – мужчину 1980 года рождения. От полученных телесных повреждений он скончался на месте происшествия.
Проводится досудебное расследование по части 3 уголовной статьи «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Назначена судебно-медицинская экспертиза.