До смерти забил кирпичом 92-летнюю мать житель Кокшетау

Кровавая драма разыгралась в городе Кокшетау в минувшие выходные. Пьяный акмолинец кирпичом до смерти забил свою мать и попытался обмануть полицейских, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

2 октября в полицию Кокшетау поступило телефонное сообщение о смерти пожилой женщины. Звонивший представился сыном потерпевшей и в разговоре с полицейскими озвучил свою версию инцидента: якобы 92-летняя пенсионерка при падении получила травмы, несовместимые с жизнью.

Криминалист осмотрел место происшествия, а следователи и оперативники опросили единственного свидетеля трагического случая – 62-летнего сына пенсионерки.

В ходе предварительного расследования полицейские установили, что травмы были получены не от падения, а от ударов в голову. Правоохранители установили, что к преступлению причастен сын пенсионерки, именно он нанес матери смертельные удары кирпичом.

Сам акмолинец признался в содеянном. Он рассказал, что в тот трагический день между ними произошел словесный конфликт из-за употребления им алкоголя. В результате мужчина нанес родительнице несколько ударов кирпичом, затем позвонил в полицию и вызвал медиков, попытавшись представить всё как несчастный случай.

Полицейские начали досудебное расследование по части 1 уголовной статьи «Убийство». Мужчина арестован.