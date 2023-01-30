До смерти забил кочергой сожительницу мужчина в ЗКО

В Западно-Казахстанской области мужчина во время ссоры убил сожительницу, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Zakon.kz .

Фото: polisia.kz

Как рассказали в пресс-службе Департамента полиции региона, 32-летний мужчина 29 января около 16:30 поссорился с 41-летней сожительницей. От обиды и злости он нанес ей множественные удары кочергой по голове.

Женщина скончалась на месте, не приходя в сознание.

Полиция начала досудебное расследование по части 1 уголовной статьи «Убийство».