До свидания, Алматы! Здравствуй, Красноярск! Вера Ляховская

фото Юрия Беккера

Составляющие успеха



Яркий спортивный праздник, к которому несколько лет готовилась наша страна, завершен. На церемонии закрытия тысячи болельщиков чествовали главных героев – атлетов, завоевавших медали, а также тех, кто честно пытался достичь наивысших результатов. Казахстанцы ликовали: наша сборная заняла второе место в общем медальном зачете.



На торжественной церемонии закрытия выступил Премьер-министр страны Бакытжан Сагинтаев, который отметил, что проведение Универсиады на столь высоком уровне стало возможным благодаря политике Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.



– Дни проведения Универсиа­ды стали торжеством молодос­ти и воли к победе! Эти Игры останутся в истории по нескольким причинам. Во-первых, 28-я Всемирная зимняя Универсиада прошла на достойном уровне, несмотря на экономное расходование бюджета. Во-вторых, Игры в Алматы посмотрели более миллиарда телезрителей во всем мире, и они запомнятся всем любителям спорта как масштабное событие, собравшее спортсменов из 57 стран. В-третьих, Универсиада оставит грандиозное наследие. Мы все стали свидетелями того, как за короткое время были возведены современные высокотехнологические спортивные и культурные объекты, жилые дома. Они будут функционировать во благо алматинцев и всех жителей нашей страны. Особо хочу отметить сборную Казахстана, которая заняла в общем медальном зачете вторую позицию. Мы гордимся вашими высокими достижениями и от души вас поздравляем! – сказал глава Правительства.



Президент Международной федерации студенческого спорта (FISU) Олег Матыцин приветствовал всех на казахском языке.



– От имени FISU позвольте выразить благодарность руководству страны, президенту Нурсултану Назарбаеву и всему организационному комитету, – сказал Олег Матыцин, когда стихли апло­дисменты. – Я также очень признателен акиму Алматы Бауыржану Байбек, многочис­ленным партнерам Универсиады и волонтерам за огромную поддержку, которую они нам оказывали. Ваша доброта и преданность спорту навсегда останутся в наших сердцах. Алма­ты создал для спортсменов условия высочайшего уровня. Но это не единственная составляющая успеха. Волшебная атмосфера этого города сделала соревнования по-настоящему особенными. Нет сомнения в том, что многие спортсмены, завоевавшие награды в эти дни, вскоре станут лучшими спортсменами мира. Я с нетерпением жду встречи с казахстанцами на предстоящей в 2019 году Универсиаде в Красноярске!



Волонтерам – всеобщее уважение



Культурная программа церемонии закрытия была не такой развернутой, как 10 дней назад на церемонии открытия, но ничуть не менее зрелищной. Открыла вечер музыкальная постановка «Тайны Великой степи» – сим­биоз фолка, этно-мотивов и рока. Народная песня из репертуара Ардак Балажановой обрела новые музыкальные краски с помощью известной в стране и за рубежом группы «Улытау», скрипачки Джамили Серкебаевой и игры 150 барабанщиков. Гимн Респуб­лики Казахстан проникновенно исполнили юный певец Асет Балгазин и хор Театра оперы и балета им. Абая.



Устроители церемонии не забыли поблагодарить за помощь тех, кто постоянно находился рядом со спортсменами, – волонтеров. В дни проведения соревнований в адрес молодых людей и девушек в зеленых курточках постоянно звучали теплые слова. Специально для них был поставлен музыкальный номер «Расправь свои крылья» в исполнении звезд казах­станской эстрады. Сами волонтеры стали активными участниками флешмоба, который развернулся на льду и на сцене. На экранах в это время демонстрировалась фотоподборка из соцсетей об их работе: встречи спортсменов в аэропорту, прогулки в горах, ознакомление с городом, спортивные состязания и, конечно же, снимки с главным символом события – соколом Сункаром. В конце номера волонтеры образовали по обе стороны сцены «живые» буквы U и таким занимательным способом простились с Универсиадой.



Это событие не имеет финала



Следующие зимние Студенчес­кие игры пройдут в 2019 году в российском городе Красноярске. Для передачи флага FISU на сцену вышли аким Алматы и глава Красноярска Эдхам Акбулатов.



– Эстафету принимает Красноярск, и этот прекрасный город способен достойно провести Универсиаду! – объявил Бауыржан Байбек. – Мы рады приветствовать в Алматы российскую команду! Благодаря Универ­сиаде мы больше узнали друг о друге, стали добрыми друзьями. Начало нашего сотрудничества говорит о расширении не только спортивных и культурных, но и экономических связей. Алматы готов передать весь накопленный опыт и оказать Красноярску поддержку в подготовке столь значимых соревнований.



Прежде чем рассказать о самых ярких страницах истории и культуры этого российского города, Эдхам Акбулатов произнес торжественную речь:



– Стать свидетелем всемирного спортивного форума – это счастье! Молодежная энергия, объединяющая энергия спорта, поддержка болельщиков – сложно передать все эмоции и неповторимость Универсиады. И ведь самое главное то, что это событие не имеет финала, впереди нас ждут новые встречи! Красноярск уже готовится к этому событию. Я искренне рассчитываю на то, что мы с честью предстанем в качестве столицы Универсиады. Я выра­жаю огромную признательность Международной федерации студенческого спорта, благодаря которой сбываются мечты молодых спортсменов, воспитываются новые чемпио­ны, молодежь нашей планеты становится ближе друг к другу.



Благодарю Алматы за особую атмосферу восточного гостеприимства! Сильным, как снежный барс, молодым, как знаменитый алматинский апорт, ярким, как узор казахского ковра, – таким запомнится ваш город всем гостям!



Музыкальный перфоманс от Красноярска – столицы настоящей русской зимы – был сделан с акцентом на фигурное катание. Постановкой занимался Илья Авербух, а послом зимней Универсиады-2019 выступил один из лучших российских фигуристов Алексей Ягудин. Алматинцы встретили его с восторгом, помня о блестящих выступлениях этого спортсмена на ледовых шоу Дениса Тена. Добавил самобытности в происходящее и Таймырский народный ансамбль песни и танца народов Севера «Хэйро». Символом предстоящей Универсиады является сибирская лайка – образец радости жизни и скорости, а слоган говорит сам за себя – Real WINter, что в переводе с английского означает «настоящая зима». При этом буквы WIN выделены красным цветом, открыто заявляя о победе. Так двумя короткими словами будущие хозяева Универсиады выразили свое отношение к предстоящему спортивному форуму.



Огонь остался гореть в сердцах



Чем ближе становился финал церемонии, тем грустнее выглядели болельщики. За 10 дней все успели привыкнуть к сияющему тысячей красок Алматы, к улыбающимся людям на улицах, к соревновательному духу, царившему на спортивных объектах. Но все когда-нибудь заканчивается... И вот уже маленький мальчик в белой одежде через весь ледовый дворец побежал к чаше огня. Остановившись перед ней, он несколько секунд смотрел на нее, потом помахал на прощание рукой, и огонь погас… Но погас он только в прямом смысле – его искра навсегда останется в сердцах всех участников праздника.



Казахстан доказал миру, что он с честью выполняет свои обязательства и может проводить спортивные соревнования мирового уровня. Пожалуй, наиболее емко высказался на этот счет конькобежец из России Руслан Рафиков. Когда его спросили, что он скажет своим детям, если они поинтересуются, как прошла Универсиада в Алматы, он ответил: «Скажу, что казахи все круто сделали! Это незабываемое событие, и я очень рад, что был здесь!» Именно с осознанием того, что любая цель достижима, и завершилась 28-я Всемирная зимняя Универсиада в Алматы.





