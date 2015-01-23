Свежий выпуск До встречи в Астане! Глеб МАЛЫХ

Центральная тема саммита, состоявшегося в столице Объединенных Арабских Эмиратов – Абу-Даби, касалась выработки совместных решений по формированию энергии будущего, основанной на самых современных технологиях и эффективном использовании имеющихся возможностей. На WFES были представлены стенды 650 компаний, а в качестве спикеров выступили представители международных организаций и руководители крупнейших в мире энергетических компаний.

Казахстанская делегация провела двусторонние встречи с руководством компании MASDAR, развивающей экологически чис­тые технологии будущего, и представителями Международного агентства по возобновляемым источникам энергии IRENA.

Как отметил главный менеджер департамента международных отношений АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» Сайран Байжаханов, возможность ознакомиться с последними мировыми энергетическими трендами и самыми яркими инновационными проектами в области энергетики – одно из неоспоримых преимуществ участия во всемирном саммите.

– Тематика World Future Energy Summit 2015 перекликается с тематикой ЭКСПО-2017, – подчеркнул он. – На выставке в Абу-Даби присутствовали наши потенциальные парт­неры, которые представляют свои проекты в сфере возобновляемых и альтернативных источников энергии. Это хорошая площадка для их привлечения на выставку в 2017 году.

Напомним, ранее Казахстан официально получил подтверждение участия ОАЭ в ЭКСПО-2017. Эмираты будут представлены в Астане большим павильоном, частью которого станут проекты института Масдар (Абу-Даби).

– Выставка ЭКСПО-2017 станет хорошей возможностью для Объединенных Арабских Эмиратов представить свои достижения в области «зеленой» энергетики, которые будут в дальнейшем доработаны к выставке ­ЭКСПО-2020 в Дубае, – сказал С. Байжаханов.



