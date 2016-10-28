​До выборов осталось два дня

– Марат Алдангорович, каким образом назначаются выборы в маслихаты вместо выбывших депутатов, в чем причины образования вакантных мест?

– В отличие от очередных, общереспубликанских выборов, которые назначаются Центральной избирательной комиссией, по истечении пятилетнего конституционного срока полномочий маслихатов прерогатива назначения выборов депутатов маслихатов вместо выбывших принадлежит областным и городским избирательным комиссиям. Дата проведения таких выборов фиксированная – либо последнее воскресенье марта, либо последнее воскресенье октября. Но по согласованию с Центризбиркомом выборы могут быть назначены соответствующими территориальными избирательными комиссиями и на другую дату. В соответствии со статьей 101 Конституционного закона РК «О выборах в Республике Казахстан», постановлениями областных избирательных комиссий на 30 октября 2016 года назначены выборы депутатов маслихатов вместо выбывших.

Избирательные округа освобождаются с момента досрочного прекращения депутатом своих полномочий. Причин такого досрочного прекращения может быть несколько. Это, например, избрание или назначение депутата на должность, занятие которой в соответствии с законодательством Казахстана несовместимо с выполнением депутатских обязанностей; вступление в законную силу решения суда о признании депутата недееспособным или ограниченно дееспособным; смерть депутата, вступление в законную силу решения суда о признании его безвестно отсутствующим либо решения суда об объявлении его умершим; выход из казахстанского гражданства и другие.

– Какие требования предъявляются к кандидатам?

– Конституционные требования, которым должен соответствовать кандидат в депутаты маслихата, – это обязательное достижение на момент баллотирования 20-летнего возраста, обладание гражданством Республики Казахстан и то, что кандидат не является депутатом другого выборного органа, так как гражданин РК может быть депутатом только одного маслихата.

Закон о выборах выдвигает и другие требования к кандидату: не иметь непогашенную судимость и не привлекаться к ответственности за коррупционное правонарушение судом. Также претендент должен заплатить избирательный взнос в размере 114 295 тенге и сдать налоговую декларацию на себя и на свою супругу или супруга. При соблюдении вышеперечисленных условий окружная избирательная комиссия регистрирует кандидата, и по окончании срока регистрации он может приступать к агитационной работе.

– Используют ли кандидаты интересные новые формы и методы агитации, чтобы привлечь больше потенциальных избирателей? Насколько велик интерес к этим выборам в регионах в том числе со стороны политических партий?

– О стабильности интереса к выборам депутатов маслихатов вместо выбывших свидетельствует статистика. На последних выборах депутатов маслихатов вместо выбывших 29 марта 2015 года было выдвинуто 196 человек в 59 избирательных округах, то есть на одно депутатское кресло претендовало в среднем более трех человек.

По итогам выдвижения на предстоящих выборах средняя конкурентность составляет также более трех претендентов на один вакантный депутатский мандат, 101 человек на 30 депутатских мест.

Судя по количеству кандидатов, выдвинутых политическими партиями в ходе текущей выборной кампании, говорить о повышенном интересе с их стороны пока не приходится. Из общего количества претендентов только 30% выдвинуты политическими партиями, а 70% являются самовыдвиженцами. Это говорит об активности казахстанских граждан, и это – показатель демократического проявления предстоящих выборов.

Что касается агитационной работы кандидатов, как показывает мониторинг с мест, можно констатировать, что предпочтение отдается проверенным временем методам, среди которых самыми востребованными являются изготовление предвыборных агитационных плакатов и листовок, а также публикация программных статей в региональных печатных средствах массовой информации. Для этого каждому кандидату выделяются бюджетные средства: 25 000 тенге на выпуск агитационных материалов и 100 000 тенге для публикации в печатных изданиях двух статей в объеме 0,1 печатного листа.

Второе место по частоте использования занимают такие формы агитации, как встречи с избирателями, и уже на третьем – выступления кандидатов со своими предвыборными программами по радио и телевидению. Для таких выступлений государство также выделяет кандидатам бюджетные средства из расчета 80 000 тенге на 15-минутное выступление по телевидению и 30 000 тенге – на 10-минутное по радио.

Напомню, что выход в эфир агитационных материалов, стоимость которых была оплачена за счет иных, помимо избирательного фонда кандидата, средств, не допускается. Предельный размер денежных средств в избирательном фонде кандидата не должен превышать 13 715 400 тенге.

– Основная масса работы по проведению нынешних выборов в маслихаты ложится на окружные избирательные комиссии. Расскажите, каковы их функции на каждом этапе электоральной кампании. Координирует ли эту работу ЦИК? Насколько готовы участковые избирательные комиссии на местах к проведению выборов?

– Всего в текущей избирательной кампании задействовано 223 избирательные комиссии, в их число входят 30 окружных и 160 участковых избирательных комиссий.

Окружные обеспечивают подготовку и проведение выборов депутатов маслихатов. В их компетенцию входят: прием от граждан и политических партий заявлений на выдвижение кандидатов в депутаты маслихата вместо выбывшего; установление соответствия кандидата требованиям законодательства; сбор необходимых документов для регистрации кандидата и его доверенных лиц, выдача им удостоверений; публикация сообщений о регистрации кандидатов в СМИ; распределение выделенных кандидатам бюджетных средств для проведения агитационной кампании, сбор финансовых документов по расходованию этих средств; контроль за составлением списков избирателей; организация и материально-техническое обеспечение деятельности участковых избирательных комиссий, обеспечение участковых комиссий избирательными бюллетенями; установление результатов выборов по избирательному округу. Даже этот неполный перечень свидетельствует о достаточном объеме работы, проводимой в рамках текущей выборной кампании членами окружных избирательных комиссий. Также большую организационную работу проводят во время выборов и территориальные, и, конечно же, участковые избирательные комиссии.

До голосования осталось два дня. Все участковые избирательные комиссии на местах готовы, проведены семинары и тренинги, получены инструкции и рекомендации вышестоящих комиссий, полностью завершено оснащение помещений для голосования избирательными кабинами, стационарными и переносными избирательными урнами, необходимыми средствами связи, транспортом, компьютерной и множительной техникой, завезены избирательные бюллетени.

Центризбирком оказывает комиссиям организационную, методическую и информационную поддержку и координирует их деятельность. Главной задачей избирательных органов является обеспечение проведения всех избирательных процедур в строгом соответствии с требованиями избирательного законодательства страны.

– Поступали ли за это время в Центризбирком какие-либо жалобы и обращения от избирателей и кандидатов?

– На данный момент жалоб и обращений, связанных с избирательной кампанией по выборам депутатов маслихатов вместо выбывших, в Центральную избирательную комиссию не поступало.

– Можете привести статистику нынешней кампании?

– Всего в ходе избирательной кампании был выдвинут 101 кандидат. 31 из них – политическими партиями, 70 – путем самовыдвижения. Окружными избирательными комиссиями в качестве кандидатов в депутаты маслихатов вместо выбывших были зарегистрированы 96 человек. Их гендерный состав – 79 мужчин и 17 женщин. Средний возраст кандидатов – 41 год.

83,3% имеют высшее образование, 11,5% – среднее специальное и 5,2% – среднее. Почти треть зарегистрированных кандидатов, 29,2%, по специальности преподаватели, 18,8% – инженеры, 14,6% – экономисты, 8,3% – юристы, 6,2% – врачи. 43,8% являются сотрудниками государственных учреждений, организаций и предприятий, 40,6% – заняты в коммерческих структурах, 13,5% – работают в политических партиях и НПО.

Сами выборы пройдут уже 30 октября в 30 избирательных округах республики.