До завершения капитального ремонта в новой школе дети из села Даулет будут учиться в старом учебном заведении
Общество
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Асет Калымов, Алматинская область
Последние три года учащиеся школы № 11 села Даулет Талгарского района, находящейся в аварийном состоянии, вынуждены учиться в онлайн-формате. Объект ввели в эксплуатацию в сентябре 2019-го. Однако спустя несколько месяцев из-за подъема грунтовых вод были повреждены стены и пол учреждения. Сейсмологи признали школу сейсмоопасной, потому как ее фундамент сооружен без соблюдения строительных норм и правил.