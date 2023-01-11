До завершения капитального ремонта в новой школе дети из села Даулет будут учиться в старом учебном заведении

Как поясняли в акимате Талгарского района, причина недочетов – ошибка проектировщиков, выбравших для строительной площадки заболоченный, осадочный грунт. Геологоразведочные работы на земельном участке проводило ТОО «Нұр Құрылыс-80». Авторский надзор указал тогда, что на уровне ниже пяти метров под землей не обнаружено грунтовых вод.

Но уже в январе 2020 года местные активисты начали бить в набат: школа, на строительство которой потрачено 1,6 млрд тенге из госбюджета, разрушается, а местным ребятам учиться ­негде. Куда только ни обращались представители общественнос­ти – жаловались в акиматы района и области, в Министерство образования. Встревоженные родители учеников заполонили соцсети фотографиями и видео­роликами, показывающими, как практи­чески в новом здании отслаивается штукатурка, на стенах появились трещины. Больше всего пострадал один из блоков первого этажа, где находятся столовая и кухонные помещения. Вход туда перекрыли, подрядная компания начала ремонт за свой счет. Принималось решение о строительстве дренажных систем по периметру школы, подключении школьной канализации к общей сельской.

Весной 2020 года повсеместно грянула пандемия коронавируса. Местных детей, как впрочем, и всех казахстанских школьников, перевели на учебу в онлайн-­формате. Никто тогда не думал, что жесткий карантинный режим в отдельно взятом селе Даулет затянется надолго. Ремонтные работы планировалось завершить осенью 2021-го. Но воз и ныне там.

С тех пор в сельской школе, приобретшей печальную известность, побывали несколько делегаций чиновников. Так, в ходе рабочей поездки в регион в авгус­те прошлого года экс-министр просвещения Асхат Аймагамбетов выразил опасения на предмет безопасности объекта для учащихся и педагогов. Было поручено срочно провести экспертизу здания. В итоге первый звонок в школе вновь не прозвучал, а ремонтным работам, как выяс­нилось, конца-краю не видать.

В конце прошлого года местные активисты вновь подняли шум, требуя от районного и областного начальства скорейшего решения данной проблемы. Ведь акимы не раз давали обещания держать ситуацию под личным контролем, однако дальше слов дело не двигалось. А дети устали уже учиться на дому, в дистанционном режиме.

Как рассказали родители учеников Светлана Цой, Асель Талшаева и другие сельчане, онлайн-учеба плохо влияет на успеваемость ребят, страдает качество знаний. Отправлять детей в школы соседних сел – тоже не выход из ситуации, потому как далеко и небезопасно.

На недавней отчетной встрече с населением эту тему затронул аким области Марат Султангазиев, отметив, что школа в селе Даулет находится в аварийном состоянии ввиду отсутствия контроля за ходом строительных работ со стороны акимата Талгарского района. По информации пресс-службы акимата области, сейчас ведется служебное расследование в отношении руководства управления ГАСК. Проводится проверка и со стороны прокуратуры. Иначе говоря, виновные в этом беспорядке будут установлены и наказаны.

Еще одну хорошую новость озву­чили в областном управлении образования. Начиная с третьей четверти 643 учащихся села Даулет будут учиться в здании старой школы, построенной в 1986 году. Состояние ее тоже не ахти, но занятия проводить можно. Правда, будет тесновато, поскольку заведение рассчитано всего на 140 мест. Но сельчане и тому рады. Проблема трехсменного обучения в Алматинской области – не в диковинку.

Как заверили чиновники, это временная мера. С завершением капремонта учеников переведут обратно в новую школу. Как говорится, свежо предание…