​Добавить в будни яркости и драйва

Astana Arts Show – это 3 выстав­ки: «Метаморфозис», «Пере­загрузка. Оптимизация простран­ства» и The Ghоst Expedition, которые открывались поэтапно. С ними неспешно и вдумчиво знакомились, изумлялись, а чем-то даже вразумлялись. Четыре десятка отечественных и зарубежных художников в скульп­турах, арт-объектах, картинах и фотографиях представили свое видение мира.

Самой взрывоопасной по силе эмоций и сюрпризов стала первая экспозиция «Метаморфозис», где свои работы показали известный японский фотограф Икуру Куваджима, казахстанцы Аза Шаденова, Адиль Аубекеров и еще 16 молодых художников из стран Центральной Азии.

– Многие приглашенные авторы проживают в Лондоне, Париже, Берлине, Мюнхене, – говорила куратор выставки Дина Байтасова. – Это казахстанцы, которые успешны за рубежом, их работы приобретают коллекционеры. В Астане они свои произведения выставили впервые, причем многие из них – результат впечатлений от поездок по Казахстану.

Метаморфозы во время «Метаморфозис», простите за тавтологию, происходили на каж­дом шагу. И в первую очередь с настроением присутствующих, которые от мала до велика были вовлечены в фантастическое действо. Гость из Израиля Арсен Именов исполнил неистовый танец номадов, а выдающийся музыкант из Австралии Бенжамин Скеппер, считающий, что в нем живет дух кочевника, блистательно доказал это своим исполнительским мастерством. Он соз­дает новые экспериментальные музыкальные произведения, используя современные технологии и научные инновации, что производит эффект космической силы.

Озадачил публику своим фоторазмышлением на тему обломовщины японский фотограф Икуру Куваджима, который признался, что ему самому нередко приходилось подол­гу лежать, когда наваливаются депрессия, лень, плохое настрое­ние или мучит похмелье. А интерьеры для автопорт­ретов он находил, путе­шествуя по России, Кыргызстану, Казахстану и Украине.

Как отметил фотограф из Бельгии Мэттью Литт, ему нравятся большие пространства, тишина, спокойствие пейзажей и местные люди. Это и отразил он в цикле фотографий, который сделал в Казахстане, Узбекистане, Кыргызстане.

А по мнению киевлянина Василия Кругляка, все собравшиеся в Астане художники – это послы доброй воли, обмениваю­щиеся творческой энергией не только между собой, но и с окружающими. Гость из Украины, участник группы GAS, представил столярные и другие рабочие инструменты, сделанные из гипса. Белые на фоне белых стен они как бы даже неприметны, а присмот­ришься – хочется потрогать. Не каждый догадается, что так художник хотел отразить лицемерие общества, но задуматься о хрупкости бытия подобные творения вполне себе помогают.

По словам куратора «Метаморфозис» Асель Ахметжановой, задача выставки – показать широкий спектр работ, идей и мировоззрений. Работы рассказывают как о личных переживаниях художника, так и о его взглядах на общественно значимые события.

Необычность экспозиции «Пере­загрузка. Оптимизация пространства» придали не только произведения 13 молодых художников из Центральной Азии, но и место ее проведения – недостроенное помещение БЦ «Москва». По замыслу организаторов, незавершенный интерьер имеет философский подтекст: прошлое уже далеко, в другом временном и смысловом поле, а на фоне новых небоскребов столицы разыгрывается другая жизнь, и новые люди творят иную историю.

– Эта выставка – попытка пере­осмысления и исследования памяти, корректировка ненужного груза, освобождение места для шага вперед, попытка поиска новых тем и смыслов в современном искусстве. Художников связывает не только возрастной и географический ценз, но также схожее социальное, историческое и культурное пространство. В работах рассматриваются воп­росы, относящиеся к области философии и психоанализа, – комментировала куратор экспозиции Айгуль Ибраева.

Не менее запоминающейся стала и выставка «Экспедиция призраков» в галерее TSE Art Destination, приуроченная к Году культурного наследия Европы. Для ее подготовки группа художников из Польши, Швейцарии и Казахстана совершила экспедицию по сакральным местам нашей страны.

– Удалось показать нашим гос­тям удивительные места Казахстана, окутанные мистикой и легендами, – отметил куратор выставки Анвар Мусрепов.

Древние памятники языческих культов, места силы, некрополи эпохи палеолита, средневековые мазары и уникальные природные явления приоткрывают завесу своих тайн через искусство и технологии в работах Грегора Вогеля из Швейцарии, Марека Мардосовича и Грегорча Демзука из Польши, наших художников Назиры Каримовой, Армана Саинова и Анвара Мусрепова. Их союзниками для передачи впечатлений стали свет, звук и эксперимент.

Авторам удалось ярким образным языком рассказать о загадочных феноменах в новом формате, на грани мистики. Одним из регионов для художественного исследования стал Мангистау. В древности эти места называли «тысяча зимовий». Здесь сохранились памятники эпохи палео­лита, древние захоронения, некрополи… Некоторые ученые считают, что Мангистау – дно древнего океана.

Осознавая это, невольно испы­тываешь трепет, когда подходишь к работе Анвара Мусрепова: среди больших светлых кирпичей из ракушечника к небу тянутся осве­щенные ярким светом прозрач­ные ладони, сложенные для бата, и через них течет вода, привезенная из священного источника подземной мечети Бекета-ата.

– Я хотел показать сакральное и духовное единство человека, не делая акцент на поле, религии или жизненной позиции. Мне важно было воссоздать атмосфе­ру одухотворенности, когда простые вещи отражают божественную суть. Об этом говорят и неповторимая форма узоров на ракушечнике, и руки, и священная вода. Каждый элемент – отдельная история, воссоздающая общую, которая соприкасается с личной историей конкретного человека, – пояснил Анвар Мусрепов.

– На изготовление каждой ­работы было затрачено чуть больше недели, – добавил куратор выставки. – Думаю, европейским художникам удалось, не нарушая достоверности ­сакральных мест нашей страны, представить их зрителям с неожиданной стороны. По-мое­му, у них получилось превратить живую историю в вечное искусство.

Побывали художники и в Национальном заповеднике «Алтын-Эмель» недалеко от Алматы. Особенно всех удивил курган Аншикум. Этот природный феномен известен тем, что в сухую погоду при движении песка слышатся звуки, похожие на музыку. Голос «поющих песков» издавна порож­дал множество легенд, в некоторых из них говорится, что это голос захороненных здесь некогда колоколов. Есть и другое предание, повествующее, что здесь находится могила Чингисхана, а звуки передают душевные муки могучего правителя…

Художественным отражением незабываемых впечатлений и стала выставка The Ghost Expedition, организованная акиматом Мангистауской области совместно c посольством Швейцарии в РК и представительством Европейского союза в Казахстане в рамках фестиваля Astana Art Show.

Словно алхимики, художни­ки на этой выставке рассмот­ре­ли магию не как архаику и уста­ревший средневековый кон­цепт, а скорее, как силу, недоступ­ную для человеческого сознания, как чистую метафизическую субстанцию, доступ к которой раскрывается через стиму­ляцию пространства звуковыми волнами, световыми потоками…

…Сегодня мы необратимо включены в глобальный технологичес­кий процесс. Рефлексируя на эту тему, художники создают новые мифы и новые миры. И благодаря проекту Astana Art Show у нас появилась возможность заглянуть в них.