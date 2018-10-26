​Добавить в будни яркости и драйва

Astana Arts Show – это 3 выставки: «Метаморфозис», «Перезагрузка. Оптимизация пространства» и The Ghоst Expedition, которые открывались поэтапно. С ними неспешно и вдумчиво знакомились, изумлялись, а чем-то даже вразумлялись. Четыре десятка отечественных и зарубежных художников в скульптурах, арт-объектах, картинах и фотографиях представили свое видение мира.
Самой взрывоопасной по силе эмоций и сюрпризов стала первая экспозиция «Метаморфозис», где свои работы показали известный японский фотограф Икуру Куваджима, казахстанцы Аза Шаденова, Адиль Аубекеров и еще 16 молодых художников из стран Центральной Азии.
– Многие приглашенные авторы проживают в Лондоне, Париже, Берлине, Мюнхене, – говорила куратор выставки Дина Байтасова. – Это казахстанцы, которые успешны за рубежом, их работы приобретают коллекционеры. В Астане они свои произведения выставили впервые, причем многие из них – результат впечатлений от поездок по Казахстану.
Метаморфозы во время «Метаморфозис», простите за тавтологию, происходили на каждом шагу. И в первую очередь с настроением присутствующих, которые от мала до велика были вовлечены в фантастическое действо. Гость из Израиля Арсен Именов исполнил неистовый танец номадов, а выдающийся музыкант из Австралии Бенжамин Скеппер, считающий, что в нем живет дух кочевника, блистательно доказал это своим исполнительским мастерством. Он создает новые экспериментальные музыкальные произведения, используя современные технологии и научные инновации, что производит эффект космической силы.
Озадачил публику своим фоторазмышлением на тему обломовщины японский фотограф Икуру Куваджима, который признался, что ему самому нередко приходилось подолгу лежать, когда наваливаются депрессия, лень, плохое настроение или мучит похмелье. А интерьеры для автопортретов он находил, путешествуя по России, Кыргызстану, Казахстану и Украине.
Как отметил фотограф из Бельгии Мэттью Литт, ему нравятся большие пространства, тишина, спокойствие пейзажей и местные люди. Это и отразил он в цикле фотографий, который сделал в Казахстане, Узбекистане, Кыргызстане.
А по мнению киевлянина Василия Кругляка, все собравшиеся в Астане художники – это послы доброй воли, обменивающиеся творческой энергией не только между собой, но и с окружающими. Гость из Украины, участник группы GAS, представил столярные и другие рабочие инструменты, сделанные из гипса. Белые на фоне белых стен они как бы даже неприметны, а присмотришься – хочется потрогать. Не каждый догадается, что так художник хотел отразить лицемерие общества, но задуматься о хрупкости бытия подобные творения вполне себе помогают.
По словам куратора «Метаморфозис» Асель Ахметжановой, задача выставки – показать широкий спектр работ, идей и мировоззрений. Работы рассказывают как о личных переживаниях художника, так и о его взглядах на общественно значимые события.
Необычность экспозиции «Перезагрузка. Оптимизация пространства» придали не только произведения 13 молодых художников из Центральной Азии, но и место ее проведения – недостроенное помещение БЦ «Москва». По замыслу организаторов, незавершенный интерьер имеет философский подтекст: прошлое уже далеко, в другом временном и смысловом поле, а на фоне новых небоскребов столицы разыгрывается другая жизнь, и новые люди творят иную историю.
– Эта выставка – попытка переосмысления и исследования памяти, корректировка ненужного груза, освобождение места для шага вперед, попытка поиска новых тем и смыслов в современном искусстве. Художников связывает не только возрастной и географический ценз, но также схожее социальное, историческое и культурное пространство. В работах рассматриваются вопросы, относящиеся к области философии и психоанализа, – комментировала куратор экспозиции Айгуль Ибраева.
Не менее запоминающейся стала и выставка «Экспедиция призраков» в галерее TSE Art Destination, приуроченная к Году культурного наследия Европы. Для ее подготовки группа художников из Польши, Швейцарии и Казахстана совершила экспедицию по сакральным местам нашей страны.
– Удалось показать нашим гостям удивительные места Казахстана, окутанные мистикой и легендами, – отметил куратор выставки Анвар Мусрепов.
Древние памятники языческих культов, места силы, некрополи эпохи палеолита, средневековые мазары и уникальные природные явления приоткрывают завесу своих тайн через искусство и технологии в работах Грегора Вогеля из Швейцарии, Марека Мардосовича и Грегорча Демзука из Польши, наших художников Назиры Каримовой, Армана Саинова и Анвара Мусрепова. Их союзниками для передачи впечатлений стали свет, звук и эксперимент.
Авторам удалось ярким образным языком рассказать о загадочных феноменах в новом формате, на грани мистики. Одним из регионов для художественного исследования стал Мангистау. В древности эти места называли «тысяча зимовий». Здесь сохранились памятники эпохи палеолита, древние захоронения, некрополи… Некоторые ученые считают, что Мангистау – дно древнего океана.
Осознавая это, невольно испытываешь трепет, когда подходишь к работе Анвара Мусрепова: среди больших светлых кирпичей из ракушечника к небу тянутся освещенные ярким светом прозрачные ладони, сложенные для бата, и через них течет вода, привезенная из священного источника подземной мечети Бекета-ата.
– Я хотел показать сакральное и духовное единство человека, не делая акцент на поле, религии или жизненной позиции. Мне важно было воссоздать атмосферу одухотворенности, когда простые вещи отражают божественную суть. Об этом говорят и неповторимая форма узоров на ракушечнике, и руки, и священная вода. Каждый элемент – отдельная история, воссоздающая общую, которая соприкасается с личной историей конкретного человека, – пояснил Анвар Мусрепов.
– На изготовление каждой работы было затрачено чуть больше недели, – добавил куратор выставки. – Думаю, европейским художникам удалось, не нарушая достоверности сакральных мест нашей страны, представить их зрителям с неожиданной стороны. По-моему, у них получилось превратить живую историю в вечное искусство.
Побывали художники и в Национальном заповеднике «Алтын-Эмель» недалеко от Алматы. Особенно всех удивил курган Аншикум. Этот природный феномен известен тем, что в сухую погоду при движении песка слышатся звуки, похожие на музыку. Голос «поющих песков» издавна порождал множество легенд, в некоторых из них говорится, что это голос захороненных здесь некогда колоколов. Есть и другое предание, повествующее, что здесь находится могила Чингисхана, а звуки передают душевные муки могучего правителя…
Художественным отражением незабываемых впечатлений и стала выставка The Ghost Expedition, организованная акиматом Мангистауской области совместно c посольством Швейцарии в РК и представительством Европейского союза в Казахстане в рамках фестиваля Astana Art Show.
Словно алхимики, художники на этой выставке рассмотрели магию не как архаику и устаревший средневековый концепт, а скорее, как силу, недоступную для человеческого сознания, как чистую метафизическую субстанцию, доступ к которой раскрывается через стимуляцию пространства звуковыми волнами, световыми потоками…
…Сегодня мы необратимо включены в глобальный технологический процесс. Рефлексируя на эту тему, художники создают новые мифы и новые миры. И благодаря проекту Astana Art Show у нас появилась возможность заглянуть в них.