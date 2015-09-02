Свежий выпуск Добиться гендерного равенства Инеш КАНКЕНОВА

В своем выступлении Г. Абдыкаликова отметила успехи Казахстана в решении гендерных вопросов, обеспечении равенства мужчин и женщин в общественно-политической, социально-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Она особо подчеркнула политическую волю Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, который активно вовлекает женщин в государственное и общественное управление.

Государственный секретарь выступила с предложением использовать Астанинский экономический форум в качестве международной площадки для обсуждения вопросов экономического продвижения женщин.

Г. Абдыкаликова пригласила участников конференции на Международную специализированную выставку «ЭКСПО-2017» в Астане, а также предложила обсудить вопросы развития «зеленого» бизнеса на специальной панельной сессии «Форум женщин-энергетиков и предпринимателей в рамках следующей Всемирной конференции для женщин в Токио в 2016 году».

Участники Всемирной конференции выразили заинтересованность в налаживании сотрудничества с Казахстаном и продвижении многостороннего диалога по активизации роли женщин в обществе.

Во второй день своего визита Государственный секретарь также встретилась с министром иностранных дел Японии Ф. Кишида. Стороны обсудили перспективы дальнейшего углубления партнерства по всем направлениям казахстанско-японского взаимодействия.

Г. Абдыкаликова приветствовала политику Японии, направленную на оказание содействия в решении общих проблем для всех стран Центральной Азии, отметив, что новый Устав Официальной помощи развитию (ОПР), принятый Японией в феврале 2015 года, открывает широкие возможности для расширения сотрудничества между РК и Японией, сообщила пресс-служба Президента.