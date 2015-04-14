Добиться нулевой терпимости 909 Омирзак МЕЛДЕХАНОВ, член Общественного совета при департаменте по делам государственной службы и противодействию коррупции по ЮКО

Сегодня развитие системы образования – приоритетное направление государственной политики. И это правильно, ведь грамотное подрастающее поколение – залог процветания страны. Поэтому каждый из нас должен задаться вопросом: «Чему может научить учитель, который незаконно дает и собирает деньги? Что может привить педагог, сознательно нарушающий закон?»

Не секрет, что в последние годы в учебных заведениях страны всевозможные сборы денег с родителей стали едва ли не обыденным явлением. Учителя постоянно собирают средства то на одно, то на другое, не задумываясь, видимо, над тем, что все это незаконно.

Южно-Казахстанская область считается одной из самых густонаселенных в стране, с большим процентом рождаемости. В регионе работает 1 022 школы, в которых занимаются более 560 тыс. учеников. И, к сожалению, с таким злом, как коррупция, во многих этих учебных заведениях знакомы не понаслышке.

Сейчас антикоррупционная служба принимает беспрецедентные меры по профилактике, выявлению и искоренению этого негативного явления в регионе. Только с начала года в департамент по делам государственной службы и противодействию коррупции по ЮКО поступило более 300 обращений по подобным фактам нарушений в школах. Благодаря одному из таких заявлений была раскрыта целая преступная цепочка, которая привела к департаменту по контролю в сфере образования по ЮКО. Все факты дачи взяток подтвердились. Дело передано в суд.

Хотелось бы еще раз сказать о том, что у каждого гражданина Казахстана должна выработаться нулевая терпимость к коррупции и нарушениям закона в целом. Что нам мешает самим не поддаваться давлению, к примеру, вышестоящих чиновников? Многие аргументируют это страхом за место работы. Мол, если я не дам взятку, то меня уволят. И так изо дня в день, из года в год, держась за рабочее место, некоторые продолжают давать взятки и терпеть поборы.

Для тех, кто боится противостоять злу открыто, антикоррупционной службой предусмотрена альтернатива. Если раньше к рассмотрению не принимались анонимные жалобы, то сейчас они берутся на контроль, если в них указываются конкретные факты преступления. По всем таким случаям проводятся проверки. Работники службы понимают, что даже анонимный донос может подтвердить факт коррупции.

При Агентстве РК по делам государственной службы и противодействию коррупции создан сall-центр с бесплатный номером 1494. Работники центра круглосуточно готовы разъяснять гражданам нормы законодательства, а также принять обращения по коррупционным фактам.

Активизировались и прямые, открытые беседы с руководителями учебных и дошкольных учреждений. Так, на днях по инициативе департамента по делам государственной службы и противодействию коррупции по ЮКО был проведен семинар с участием представителей областного акимата, депутатов, а также директоров всех школ, колледжей и детских садов. Собравшиеся пытались выработать единую стратегию взаимодействия государственных органов и работников образовательных учреждений в борьбе с поборами и взяточничеством.

Руководитель отдела антикоррупционного просвещения и взаимодействия с общественностью Гульжан Мусабекова тщательно проанализировала ответы участников. По ее словам, большинство высказалось за то, что коррупцию в нашей стране возможно искоренить в корне, но для этого нужно активизироваться всем – от простых граждан до представителей власти. Педагогами было внесено 30 предложений, которые, по их мнению, должны помочь решить эту проблему. Одно из них – регулярное проведение подобных открытых встреч.

Большое внимание антикоррупционной службой уделяется профилактике и повышению правовой грамотности граждан. Сотрудники выходят на улицы, раздают листовки и в беседе с населением пытаются донести идею нулевой терпимости к даче взяток. Практика показывает, что подобные акции приносят свои положительные плоды. У обычных граждан повышается кредит доверия к исполнительным органам власти, понимание того, что только вместе, сообща мы можем искоренить коррупцию в нашей стране.