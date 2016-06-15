​Добиться всеобщего запрета

Нынешняя министерская встреча проводится в год 20-летия открытия ДВЗЯИ к подписанию и 25-летия закрытия Семипалатинского ядерного полигона. Е. Идрисов указал на тес­ную связь двух событий.

– Закрыв крупнейший в мире полигон, Президент Казахстана Нурсултан ­Назарбаев стал первым государственным деятелем в мире, запретившим ядерные испытания, – подчеркнул министр.

Исторический Указ Президента РК от 29 августа 1991 года на деле открыл дорогу к согласованию ДВЗЯИ. По инициативе Казахстана эта дата отмечается в ООН как Международный день действий против ядерных испытаний. Глава МИД РК проинформировал участников встречи о проведении в нынешнем году 29 августа в Астане конференции «Построение мира без ядерного оружия», которая должна консолидировать усилия в этом направлении мировых политиков, парламентариев, ученых и общественных деятелей. Е. Идрисов также призвал международное сообщество поддержать глобальную инициативу Главы нашего государства – Манифест «Мир. XXI век».

Исполнительный секретарь организации по ДВЗЯИ Лассина Зербо отметил объективно высокую роль и лидерство Казахстана в процессе глобального разоружения, подчеркнул усилия руководства нашей страны по продвижению принятия договора.

– Жаль, что созданная нами система контроля за ядерными взрывами не используется в полной мере, так как ДВЗЯИ до сих пор не ратифицирован. Но я надеюсь, что общими усилиями, в том числе вашей страны, Японии, других государств, общественных организаций, гражданского общества и СМИ такой день настанет, – сказал Л. Зербо.

В рамках министерской встречи Е. Идрисов совместно с Верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини выступил модератором «круглого стола», посвященного усилиям по скорейшему вступлению в силу ДВЗЯИ. Глава МИД РК также обсудил с Верховным представителем ЕС вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе реализацию Соглашения о расширенном партнерстве между Казахстаном и Евросоюзом.

В Вене казахстанский министр также встретился с генеральным директором МАГАТЭ Юкия Амано, с которым обсудил практические вопросы сотрудничества, в том числе касающиеся созданного в Казахстане Банка низкообогащенного урана. Затронули собеседники и ход реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, в заключение и имплементацию которого Астана внесла свой содержательный вклад.

Состоялись переговоры Е. Идрисова с министром иностранных дел Австрии Себастьяном Курцем по вопросам сотрудничества в двустороннем и многостороннем форматах, в том числе в контексте председательства официальной Вены в ОБСЕ в 2017 году.

Кроме того, как отмечается в сообщении МИД РК, на полях конференции ДВЗЯИ Е. Идрисов провел встречи с коллегами из Швеции, Бельгии, Украины, Чехии, Словакии и Японии, на которых обсуждалась кандидатура Казахстана в непостоянные члены Совета Безопасности ООН на 2017–2018 годы.