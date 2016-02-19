​Доблесть короля Панджшера

Депутат Мажилиса V созыва Парламента, член фракции партии «Нур Отан» Бахытбек Смагул является председателем Ассоциации организаций ветеранов войны в Афганистане «Ветераны Казахстана». На его счету несколько книг патриотического содержания. В том числе: «Война, которую видел я», «Каһарман», «Қолбасшы күнделiгi» («Дневник командира») о Б. Момышулы.

В новых изданиях автор рассказывает об известном общественном деятеле, мужественном полковнике в отставке Борисе (Бахыте) Керимбаеве, прозванном за храбрость и доблесть, проявленные в боях с моджахедами, Қара майор. Его по праву называют народным героем, уланом казахской нации. В Афганистане Керимбаев командовал 177-м отдельным отрядом специального назначения. Его батальон действовал в труднодоступном горном ущелье Панджшер, демонстрируя в боях исключительный героизм. Бойцы славились храбростью, выдержкой, военным мастерством, искусством совершать неожиданные для противника маневры и умением побеждать.

Командующий войсками моджахедов Ахмад шах Масуд, под ружьем которого было до ста тысяч солдат, назначил за голову майора Керимбаева премию – в миллион долларов. Бесполезно. Батальон наносил сокрушительные удары противнику, занимая огневые точки и позиции на господствующих высотах, достигавших порой 4 тыс. метров над уровнем моря, заставляя моджахедов отступать. Своими боевыми успехами воины-интернационалисты вынудили Ахмад шаха Масуда к переговорам и перемирию.

Батальон и его командир стали для военнослужащих 40-й армии легендой. Керимбаева также стали величать королем Панджшера. Борис Керимбаев награжден многими боевыми наградами, в их числе орденами Боевого Красного Знамени, «За службу Родине», орденом независимого Казахстана «Айбын» I степени, медалями.

В годы войны в Афганистане солдаты из Казахстана помнили о казахских батырах, которые на протяжении веков отстаивали и защищали от врагов Великую степь. И воины-интернационалисты, сыны казахского народа оправдали надежды, возлагаемые на них. Борис Токенович наравне с бойцами участвовал в сражениях, подавая пример бесстрашия и воли к победе. Для молодого поколения он является образцом не потому, что на его груди сверкают награды. Он – немеркнущий образец, пример беззаветной любви к Родине.

О событиях, связанных с легендарным батыром афганской войны, создан художественный фильм «Возвращение в «А». На его презентации в столичном кинотеатре «Керуен» в августе 2011 года присутствовал Глава государства. По окончании сеанса Президент ­Нурсултан Назарбаев подошел к полковнику, горячо пожал ему руку и сказал:

– Мы сняли этот фильм, помня про Вас, ценя Ваши деяния, чтобы дела во имя любви к Родине, следы героизма не исчезли, чтобы поучительная история афганской войны осталась в памяти народа.

Как подчеркивалось на презентации новых изданий Бахытбека Смагула, книги – не сборник легенд и слухов, не художественный вымысел, а большой, творческий труд, основанный на исторических фактах и конкретных документах. Автор отдает должное и его высоким моральным качествам истинного патриота и гражданина. В тот же день состоялось награждение специалистов различных отраслей за вклад в развитие страны Почетным знаком им. Б. Момышулы и медалями. Б. Керимбаеву вручена медаль имени легендарного советского разведчика-спецназовца П. Судоплатова.