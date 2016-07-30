​Добрались до четвертьфинала

В мужском одиночном разряде в восьмерку сильнейших вошли только зарубежные спортсмены, а хозяева корта выбыли из розыгрыша на начальной стадии соревнований. В один из дней турнира его участники – казахстанцы Дмитрий Попко и Камила Керимбаева, а также Денис Истомин из Узбекистана – провели мастер-классы с юными теннисистами Астаны.

А в столице Чехии казахстанский теннисист Александр Недовесов, выступающий в челлендж-турнире Prague Open, во втором круге уступил словаку Мартину Клизану – 4:6, 2:6.

Сезон гольфа в разгаре

Казахстанские игроки в гольф пока не настолько сильны, чтобы принимать участие в Олимпийских играх. Но в августе, когда в Рио-де-Жанейро соберутся лучшие атлеты мира, а также в сентябре у наших гольфистов в календаре масса различных турниров. В Алматы, например, соревнования будут буквально сменять друг друга, причем спортсменам предложено оспаривать награды на полях двух гольф-клубов, одного гольф-курорта и одного развлекательного центра – «Жайляу», «Ариал», «Нуртау» и Кызыл-Ту».

В спортивном «меню» двух ближайших месяцев – турниры, посвященные Дню спорта в РК и Дню Конституции Казахстана, чемпионаты страны среди любителей, юниоров и взрослых, Ambassadors’ Cup 2016... Ну а главный турнир по гольфу – Kazakhstan Open – пройдет нынче уже в 12-й раз. Участники разыграют зачетные очки и один из самых больших на соревнованиях European Challenge Tour призовой фонд в 450 тыс. евро в гольф-клубе «Жайляу» в период с 29 сентября по 2 октября.

К слову, эти соревнования уже в самом разгаре, на сегодня прошло 12 этапов – в Кении и Египте, Испании и Турции, Италии и Чехии, Швейцарии, Бельгии, Франции и других странах.

Все куда-то мчатся

Восемь гонщиков, половина из которых – казах­станцы, выступают за команду «Астана» в пятидневке «Тур Дании». Нашу страну представляют Руслан Тлеубаев, Арман Камышев, Артем Захаров и Максат Аязбаев. Два первых этапа выиграли итальянец Даниэле Беннати (Tinkoff) и датчанин Магнус Корт (Postnord Danmark), а лучшими в «Астане» были Андреа Гвардини (Италия) и Лауренс де Врезе (Бельгия). Они заняли пятые места.

Сегодня в Испании пройдет однодневная гонка «Классика Сан-Себастьяна» протяженностью 220,2 км. В форме «Астаны» на трассу выйдут итальянцы Валерио Аньоли, Эрос Капекки, Давиде Малакарне, Дарио Катальдо, а также Андрей Гривко (Украина), Андрей Зейц (Казахстан), Луис Леон Санчес (Испания) и Льюв Вестра (Нидерланды).

Тем временем наши земляки выступают еще в двух велогонках – на «Туре озера Цинхай» (Китай) и «Туре Португалии». Там Казахстан представляют спортсмены соответственно из команд Vino 4-ever и Astana Citу.

Чемпионат продолжается

Женская молодежная сборная Казахстана по волейболу провела в городе Накхонратчасима (Таиланд) еще два матча чемпионата Азии среди спортсменок до 19 лет. Это уже второй этап состязаний, группа F.

Подопечные главного тренера Елены Павловой, проиграв сверстницам из Южной Кореи со счетом 1:3 (25:22, 15:25, 10:25, 8:25) и Китайского Тайпея – 0:3 (22:25, 15:25, 25:27), заняли в квартете последнее, четвертое, место. А лучший результат показала сборная Китая, которой наши волейболистки уступили еще в предварительном раунде.

Тем не менее чемпионат продолжается для всех участниц – и фаворитов, и аутсайдеров. Только борются спортсменки теперь за различные строчки итоговой турнирной таблицы. Следующая стадия – четвертьфинал.