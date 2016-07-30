Свежий выпуск
​Добрались до четвертьфинала
Юрий МАКАРОВ

В мужском одиночном разряде в восьмерку сильнейших вошли только зарубежные спортсмены, а хозяева корта выбыли из розыгрыша на начальной стадии соревнований. В один из дней турнира его участники – казахстанцы Дмитрий Попко и Камила Керимбаева, а также Денис Истомин из Узбекистана – провели мастер-классы с юными теннисистами Астаны.

А в столице Чехии казахстанский теннисист Александр Недовесов, выступающий в челлендж-турнире Prague Open, во втором круге уступил словаку Мартину Клизану – 4:6, 2:6.

Сезон гольфа в разгаре

Казахстанские игроки в гольф пока не настолько сильны, чтобы принимать участие в Олимпийских играх. Но в августе, когда в Рио-де-Жанейро соберутся лучшие атлеты мира, а также в сентябре у наших гольфистов в календаре масса различных турниров. В Алматы, например, соревнования будут буквально сменять друг друга, причем спортсменам предложено оспаривать награды на полях двух гольф-клубов, одного гольф-курорта и одного развлекательного центра – «Жайляу», «Ариал», «Нуртау» и Кызыл-Ту».

В спортивном «меню» двух ближайших месяцев – турниры, посвященные Дню спорта в РК и Дню Конституции Казахстана, чемпионаты страны среди любителей, юниоров и взрослых, Ambassadors’ Cup 2016... Ну а главный турнир по гольфу – Kazakhstan Open – пройдет нынче уже в 12-й раз. Участники разыграют зачетные очки и один из самых больших на соревнованиях European Challenge Tour призовой фонд в 450 тыс. евро в гольф-клубе «Жайляу» в период с 29 сентября по 2 октября.

К слову, эти соревнования уже в самом разгаре, на сегодня прошло 12 этапов – в Кении и Египте, Испании и Турции, Италии и Чехии, Швейцарии, Бельгии, Франции и других странах.

Все куда-то мчатся

Восемь гонщиков, половина из которых – казах­станцы, выступают за команду «Астана» в пятидневке «Тур Дании». Нашу страну представляют Руслан Тлеубаев, Арман Камышев, Артем Захаров и Максат Аязбаев. Два первых этапа выиграли итальянец Даниэле Беннати (Tinkoff) и датчанин Магнус Корт (Postnord Danmark), а лучшими в «Астане» были Андреа Гвардини (Италия) и Лауренс де Врезе (Бельгия). Они заняли пятые места.

Сегодня в Испании пройдет однодневная гонка «Классика Сан-Себастьяна» протяженностью 220,2 км. В форме «Астаны» на трассу выйдут итальянцы Валерио Аньоли, Эрос Капекки, Давиде Малакарне, Дарио Катальдо, а также Андрей Гривко (Украина), Андрей Зейц (Казахстан), Луис Леон Санчес (Испания) и Льюв Вестра (Нидерланды).

Тем временем наши земляки выступают еще в двух велогонках – на «Туре озера Цинхай» (Китай) и «Туре Португалии». Там Казахстан представляют спортсмены соответственно из команд Vino 4-ever и Astana Citу.

Чемпионат продолжается

Женская молодежная сборная Казахстана по волейболу провела в городе Накхонратчасима (Таиланд) еще два матча чемпионата Азии среди спортсменок до 19 лет. Это уже второй этап состязаний, группа F.

Подопечные главного тренера Елены Павловой, проиграв сверстницам из Южной Кореи со счетом 1:3 (25:22, 15:25, 10:25, 8:25) и Китайского Тайпея – 0:3 (22:25, 15:25, 25:27), заняли в квартете последнее, четвертое, место. А лучший результат показала сборная Китая, которой наши волейболистки уступили еще в предварительном раунде.

Тем не менее чемпионат продолжается для всех участниц – и фаворитов, и аутсайдеров. Только борются спортсменки теперь за различные строчки итоговой турнирной таблицы. Следующая стадия – четвертьфинал. 

Популярное

Все
Уроки истории: как начиналась самая тяжелая и жестокая война XX века
Я – новый хозяин: рейдеры в Казахстане вышли на новый уровень махинаций
Мои герои, мои путеводные звезды
Война – не только героизм
Откровенная дискуссия на острые темы
Экспорт казахстанской нефти не должен пострадать
Последний бой легендарной пулеметчицы
Kids Go Free: как экономить на посещении туристических мест Казахстана
Награда найдет героя: о подвиге казахстанца Акбия Ракова в разгар Великой Отечественной войны
Казахстан и Европейский союз провели комплексный обзор актуальных вопросов двустороннего сотрудничества
Для гармонии души и тела
Ерлан Карин перечислил главные месседжи Национального курултая
Главную особенность Национального курултая назвал Айдос Сарым
«Сәлем! K-Pop Festa»
Жизнь без наркотиков
Дом, в котором живет ветеран
За родной огонек
Сто лет достоинства
Они сражались за Родину
Зеркало прошлого
Стихийный самозахват земель идет в Павлодаре
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
Слухи о выходе Казахстана из ЕАЭС прокомментировал Токаев
Национальный курултай – возрожденная традиция для Нового Казахстана
"Сбежавший" от СМИ аким Кызылординской области рассказал о своих дорогих часах
По дороге в Новый Казахстан – интервью с главой ЦИК РК
Костанайские КСК отчитались о 100-процентном переходе многоэтажек на новые формы управления – ОСИ или ПТ, но на деле это не так
Токаев высказался о признании ДНР и ЛНР
Почему Жетысу не может спасти Казахстан от сахарного кризиса
Секретные материалы казахстанских недропользователей
Токаев озвучил претензии к высказываниям российских депутатов
Продукты в Казахстане могут подорожать еще на 50% – экономист
Видео с пьяным полицейским у разбитого авто прокомментировали в ДП Атырауской области
Двое детей утонули в реке в Акмолинской области
Духовная сила Улытау
Казахи и русские должны держаться вместе – Касым-Жомарт Токаев
Есть у столицы пояс. Продовольственный
Токаев вновь отметил важность получения техобразования
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию
Алихан Смаилов дал поручения по внедрению 5G в Казахстане
Коллекция средневековых монет заставляет по-новому взглянуть на прошлое Казахстана
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Отверткой в сердце: очевидцы рассказали об убийстве пассажира такси в Каскелене
ОСМС: мифы и реальность
Ситуация в Таджикистане может потребовать ввода военного контингента ОДКБ
Появилось видео последнего прыжка казахстанца для ролика в TikTok в Актау
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
Назарбаев впервые высказался о находящихся под следствием родственниках
Шура спел на улице в Нур-Султане
Повлияло ли льготное кредитование на стоимость автомобилей, ответил эксперт
Возраст выхода на пенсию поднимут военнослужащим в Казахстане
Дефицит казахстанского газа через три года спрогнозировал министр энергетики

Читайте также

Свежий выпуск
Будут внесены поправки
Свежий выпуск
От саранчи до трипса
Свежий выпуск
Надо стараться, товарищи!
Свежий выпуск
Все для гурманов

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]