Добрались до стадии плей-офф

На старте земляки обыграли чилийцев. А на следующий день были добыты важные очки в игре с командой из Демократической Республики Конго: у Фернандо Фезо и Перпету Луамба казах­станцы выиграли со счетом 2:0 (21:18, 21:15). Но в заключительной встрече предварительной группы «F» Дмитриев и Елубаев проиграли лидерам квартета – полякам Матеушу Пашковски и Мацею Левицки – 0:2 (16:21, 16:21).

Поляки заняли в группе первое место, казахстанский дуэт – второе, и обе команды вышли в стадию плей-офф. На этом этапе, увы, Егор и Ерлан не сумели оказать достойного сопротивления американцам Клэю Месенд­жеру и Адаму Винковски – 0:2 (12:21, 12:21).