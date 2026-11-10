Добрались и до интернет-казино

АФМ окончено расследование по факту пособничества в незаконной организации деятельности интернет-казино, сообщается в telegram-канале ведомства.

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным следствия, через платежную инфраструктуру трех подконтрольных компаний, включавшую сотни терминалов в различных банках, проводились операции в интересах зарубежных интернет-казино, включая Nomadgames, Sultangames, Pinco, Pin-UP, Vavada, Mostbet и 1WIN. Общий объем операций составил 191 млрд тенге, расчетное комиссионное вознаграждение – 286 млн тенге.

Для сокрытия назначения платежей использовались реквизиты юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе без их ведома. На их имя открывались интернет-эквайринговые терминалы, а фиктивные договоры и сайты имитировали оплату товаров и услуг. Средства переводились иностранным контрагентам, в том числе через криптовалюту.

Организатор помещен под стражу. С санкции суда наложен арест на четыре транспортных средства и 103 млн тенге наличными. Уголовное дело направлено в суд. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.