Добрая энергия картин Свежий выпуск 429 Айгуль БИДАНОВА, Семей

Основной жанр его работ – пейзаж, что отражает любовь автора к горным вершинам, степным далям и речным разливам и тонкую душевную организацию художника, которому дано видеть красоту и гармонию окружающего мира. Хотя пленэр Сергею почти недоступен, вся жизнь и творчество Елисеева – это история преодоления недуга, приведшего к инвалидности, пример личного мужества. В последние годы 40-летнему художнику приходится творить без помощи рук, используя специальное приспособление, помогающее удерживать кисточку у подбородка.

На выставке представлено 25 работ. В творческой биографии С. Елисеева шесть коллективных выставок, а самый первый показ работ начинающего молодого художника состоялся именно в музее Ф. Достоевского в 2001 году. Новая экспозиция представила весь творческий путь Елисеева, показывая, как росло мастерство автора, но неизменным на протяжении всех этих лет осталось позитивное восприятие мира, передающееся через сочные яркие краски и лирические сюжеты с флером романтизма. Любовь к жизни кажется материализованной на его холстах. Замечательно, что большая часть произведений С. Елисеева предоставлена для экспонирования частными лицами. Работы художника, заряженные доброй энергией, легко вписываются в уют домашнего интерьера. Наверное, поэтому люди так любят приобретать картины Сергея Елисеева.