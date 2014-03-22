Добрая традиция – бата от аксакала

Общество
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18 Көрiсу айт – прекрасная традиция, когда люди спешат пожать друг другу руки, выразить уважение старшим, попросить прощения и, избавившись от обид, с чистыми помыслами встречать время победившей весны. Особый, торжественный настрой в нынешнем году придает праздничным дням путешествующий по районам Приуралья мегапроект «Дорожная карта мира и согласия». Эстафета стала настоящим смотром со­циально-экономического развития и сохранения историко-культурных традиций. На этих встречах заключаются новые и обновляются действующие соглашения о дружбе и сотрудничестве.

В граничащих с Россией районах радушно встречают желанных гостей. Уже стало правилом, что российские соседи тоже празднуют Наурыз, но несколько позже, поскольку многие приезжают в Приуралье к друзьям и родственникам именно в дни весеннего равноденствия. Широко отмечается праздник в коллективах предприятий и компаний, вузов, школ и лицеев. Тематические выставки подготовили музеи и библиотеки.

17 В Уральске Наурыз стартовал на проспекте, не случайно названном Достык, и площади имени легендарного батыра Сырыма Датова. Здесь состоялось театрализованное представление «Қош келдiң құтты жылым». Поздравляя земляков, аким области Нурлан Ногаев отметил, что Наурыз – это праздник обновления и надежд, символ верности лучшим традициям мудрых предков, стремления к сохранению духовной общности этносов. В празднично украшенных юртах демонстрировались обряды казахского народа, связанные со сватовством, женитьбой и воспитанием детей. Красивые, наполненные глубочайшим философским смыслом обычаи знают и чтят сегодня люди разных возрастов и профессий. Независимо от национальности непременно всем нужно попробовать баурсаки и наурыз-коже. Хорошая примета – получить в этот день благословение – бата от аксакала.

Состоялся межрайонный фес­тиваль «Аймактар аламаны». Огромное количество зрителей и болельщиков собрали национальные игры и спортивные состязания. На праздничных ярмарках не только торговали и покупали. Повсюду проходили концерты, главной темой которых были дружба и согласие, воспевались родной край и родная страна. Наурыз мейрамы еще раз продемонстрировал, что он стал поистине интернациональным, всенародным и любимым праздником западноказахстанцев. 

Людмила КОРИНА,
Западно-Казахстанская область

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