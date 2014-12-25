Свежий выпуск Добрая традиция Наталья РЫЖКОВА, Карагандинская область

Евразийской Группой финансируется развитие инфраструктуры нескольких населенных пунктов, капитальный ремонт областного реабилитационного центра для инвалидов в Каркаралинске и приобретение для него специального оборудования, также оказывается спонсорская поддержка артистам и спортсменам. По словам председателя совета директоров ERG Александра Машкевича, поддержка социальных, культурных и образовательных проектов – один из основных приоритетов корпоративной политики. В продолжение доброй традиции компания намерена усилить лидирующие позиции в области социальной ответственности бизнеса в Казахстане.