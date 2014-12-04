Добрая традиция Свежий выпуск 577 Чингиз ТАШЕНОВ, Кокшетау

Подарок Марату Шалабаевичу вручил заместитель начальника ДВД области полковник полиции Ризахмет Жанбеков. Он отметил, что полицейские всегда готовы оказать поддержку тем, кто в ней нуждается.

Доброй традицией в областном ДВД стало поздравление учеников подшефной школы-интерната для слабослышащих детей. В нынешнем году стражи порядка подарили ребятам магнитные доски, спортивный инвентарь и дидактический материал для развития навыков чтения и письма, а к новогоднему утреннику пообещали привезти настоящую елку.

