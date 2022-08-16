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Добро без границ
Асель Мухамед-Амин

В Акмолинской области проходит республиканская акция «Дорога в школу»

Республиканская акция в этом году стартовала 1 августа под девизом «Дорога в школу – Добро без границ!» В текущем году в области 15 877 детей нуждаются в материальной поддержке, из них 1 261 ученик – первоклассник. На сегодня порядка семи тысяч детей уже успели получить материальную помощь.

– С начала акции мы провели ряд мероприятий. В районах и городах области организованы 225 рейдов, в которых приняли участие 186 человек из числа представителей общественности, государственных структур. Мы посетили 137 неблагополучных семей, 29 увеселительных заведений, четыре компьютерных клуба, исследовали 11 подвалов домов, три дачных хозяйства, 13 рынков. В результате рейдов выявили 19 несовершеннолетних. С их родителями проведены беседы, даны консультации по трудоустройству, оформлению пособий, – рассказала главный специалист отдела дошкольного и общего среднего образования областного управления образования Бакытжан Туткабаева.

Работа в рамках акции «Дорога в школу» во всех районах и городах области продолжается.

Отметим, ежегодно поддерж­ку детям оказывают филиал ТОО «Сбербанк» г. Кокшетау, партия «AMANAT», областной маслихат, столичный частный фонд «Ақниет», частное учреж­дение «Центр социального взаи­модействия и коммуникаций» при АО «Самрук-Қазына» г. Нур-Султана.

Управление образования призывает население области, предпринимателей, меценатов, всех неравнодушных граждан присоединиться к акции и внести посильный вклад в оказание помощи семьям и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

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