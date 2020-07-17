Добро на все 100

Представители молодежного крыла партии «Nur Otan» таким образом поддержали медиков и выразили им свою благодарность за ежедневный самоотверженный труд во время пандемии коронавируса.

– В столь сложный для общест­ва период врачи, медицинские сестры, санитары находятся на передовой, днем и ночью борются за здоровье и жизнь соотечест­венников. Поэтому всецело оказывать им поддержку – не просто наша задача, а священный долг, – отметил руководитель областного молодежного крыла партии Еркебулан Акболатов.

Со слов молодых ребят, данная акция не разовая. В ближайшем будущем ребята планируют охватить порядка 400 медицинских работников. В больницы города молодые активисты будут привозить еженедельно по 100 лит­ров целебного национального напитка.

Не остались без внимания и медики, проходящие лечение дома: 20 врачей уже получили корзины витаминной продукции.

– Кроме того, в связи с дефицитом некоторых медикаментов и с учетом очередей в аптеках создана группа оперативного поиска лекарственных средств. Она будет состоять из представителей нашего объединения и отдельных волонтеров. По заявкам, поступившим на «горячую линию» и через социальные сети, каждому заявителю предоставят информацию о наличии необходимых медикаментов в аптеках. В случае острой необходимости предусмотрена доставка лекарств за счет заказчика, – добавил Еркебулан Акболатов.