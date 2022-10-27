Статьи

Добро побеждает

Юлия Миленькая

В Алматы состоялся ежегодный благотворительный музыкальный забег, объединивший любителей активного образа жизни. Цель проекта – оказание адресной помощи детям с онкологическими заболеваниями.

В Парке Первого Президента участники забега собрались уже в 6.00 утра  – на разминку. Но по традиции бегуны здесь далеко не основные герои. За эмоции и атмосферу увлекательного состязания отвечали казахстанские музыкальные группы, которые расположились на разных частях соревновательного маршрута. Исполняемые зажигательные и мотивационные композиции как нельзя лучше придавали участникам сил и уверенности. Место встречи также объединило болельщиков, чирлидеров, волонтеров, жителей и гос­тей города, ставших свидетелями массово-спортивной инициативы.

Все стартовали с нескольких дис­танций: в 7.00 утра побежали участники, которые планировали пройти дистанцию в 21 км, за ними последовали те, кто соревновался в беге на 10,5 км, а замыкали колонну состязаний представители скандинавской ходьбы. Самые маленькие бегуны стартовали в 11.00 утра.

Стоит отметить, что в этом году участие в соревнованиях принимали и бегуны из России, которые заняли призовые места. Так, житель Екатеринбурга Сергей Шелапугин стал победителем благотворительного забега на дистанции 21 км. Медалист алматинского забега признался, что в его послужном списке уже значатся победы в длинных и сверхдлинных (ультра) дистан­циях. В основном же он специализи­руется на гонках с препятствиями и триатлоне.

– Мне забег понравился, хотя пришлось нелегко. Трасса тяжелая, рабочая, на которой много подъемов и разворотов, – поделился Сергей. – В качестве подготовки за пару дней до забега специально «прогулялся» до пика Титова. Думаю, что мне удалось победить за счет тактики. Я уже принимал участие в благотворительных забегах. Очень рад, что такие мероприятия проводятся во многих странах. Круто, когда ты не только закрываешь спортивную цель, но и способствуешь доброму делу для детей.

Первое место на дистанции 10,5 км занял земляк Сергея Шелапугина Александр Антонов, тоже активный участник и победитель ряда забегов и марафонов.

– Рад, что мой первый старт в Казахстане увенчался победой, – с воодушевлением отметил Александр. – Дистанция изобиловала подъемами, сложными участками. Было очень интересно: постоянные повороты, смена живописных картинок. Фишкой мероприятия стали выступления музыкальных групп. Это очень бодрит и подстегивает. Меня поразили пейзажи Алматы. Когда мы стартовали, солнце только всходило и освещало горы – невероятная красота! Замечательно, что этот проект позволяет внести вклад в здоровье детей.

В детском забеге на дистанции 2 км победили Алан Анцухский и Айша Ержан. Алан увлекается футболом, но в забегах ранее не участвовал. А вот для Айши детский забег прошел уже в четвертый раз.

– Только неделю назад дочка заняла второе место, а первое – впервые сегодня, – сказала мама Айши Макпал. – Сама я тоже любитель бега, но ни разу не брала призовые места. А вот у дочери в октябре целый фейерверк побед. Она также занимается аэробной гимнастикой и не так давно заняла третье место.

В категории 50+ пробежал и стал победителем на дистанции 21 км Сембек Калиев:

– Я давно занимаюсь спортом, но сегодня пришлось непросто. Атмосфера забега, конечно, изумительная. Вокруг столько молодежи с горящими глазами, музыкальные группы так здорово играют! Я почувствовал, что прямо помолодел, зарядился энергией.

Традиционно благотворительный музыкальный забег организуется коммерческими спонсорами. Все вырученные средства будут направлены на приобретение оборудования для Научного центра педиатрии и детской хирургии.

Слова благодарности организаторам и волонтерам, без работы которых праздник спорта не мог бы состояться, выразил руководитель хирургического блока НЦ педиатрии и детской хирургии Константин Хаиров.

– Наш научный центр – уникальное лечебное учреждение, где ежедневно высокопрофессио­нальные врачи спасают сотни жизней маленьких пациентов. Ежегодно в отделении онкологии и гематологии лечение получают 2 500 детей, – отметил Константин Хаиров. – Благодаря участникам забега и помощи спонсоров в 2018 году были отремонтированы помывочные и душевые для родителей, дети которых находятся на лечении в онкологическом отделении. В 2019-м на собранные средства закупили медицинское оборудование – сосуды Дьюара для хранения стволовых клеток, необходимых во время пересадки костного мозга. В этом году организаторы планируют приоб­рести кровати с электрическим приводом, которые крайне нужны нашим пациентам в отделении реанимации.

Популярное

Все
На днях на Меркенском сахарном заводе внезапно перестали принимать выращенную в стране свеклу, и это вызвало массу вопросов
Все дело – в контенте
Долг ответственностью краcен
Звонкое наследие Амре
Награда за спасение детей
Для сильных духом
Пиши и сокращай
По широкому кругу вопросов
Настроить сердце на здоровый ритм
Нешуточные страсти на арене
Добро побеждает
«Сарыарка» идет без поражений
Агиткампания в недрах страны
Обсудили ряд проблем
Остаться в живых
С книгой для жизни
Ибрагимович – актер, а «Бавария» – экономист
Голос Турана
Масштабная работа
Позвоните кандидату
Скляр провел переговоры с заместителями главы Правительства России
Президент посетил торжественный концерт в честь Дня Республики
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с главой Европейской комиссии
Пять человек погибли в ДТП на трассе в Атырауской области
Венецианская комиссия оценила проходящие в Казахстане преобразования
Воспитатель била детей в детсаду Аксу
Заседание ЕМПС в Ереване: о чем договорились лидеры евразийской "пятерки"
Астана попала в Книгу рекордов Гиннесса
Президент присвоил высшие воинские и специальные звания, классные чины
Казахстанский боксер нокаутировал мексиканца на профессиональном ринге
Машину-двойника выявили в Акмолинской области
Экс-главу Китая вывели под руки из президиума на съезде КПК
Лодка с рыбаками перевернулась на водохранилище в Карагандинской области
Водитель выпрыгнул из машины на полном ходу в Павлодарской области
Адвокат пытался подкупить потерпевшую сторону в Караганде
Предвыборный штаб кандидата в президенты Каракат Абден начал работу
Ипотеку без первоначального взноса запускают в Алматинской области
В Актобе несовершеннолетний устроил поножовщину в торгово-развлекательном центре
В Российском городе Иркутск военный самолет упал на жилой дом
Мужчина открыл стрельбу на трассе в Акмолинской области
Единовременную выплату ко Дню пожилых людей получат пенсионеры в Казахстане
Древнее поселение эпохи бронзы, похожее на Аркаим, раскопали в Костанайской области.
Шестилетние братья скончались от неизвестной болезни в Костанайской области
Женщину-юриста убили в Алматы
Установлен подозреваемый в убийстве женщины-юриста в Алматы
Студенты колледжа повесились в Шымкенте
Около 150 тысяч россиян выехали из Казахстана за две недели
Столица Казахстана становится хабом мировой политики
Владимир Путин прибыл в Астану
Выдворение из Казахстана российского хирурга прокомментировали в МВД
На прощание аким, видимо разозлившись, заявил: «В следующем году у нас будут выборы акима, пусть поставят другого человека, может, он быстрее сделает»
20-летний таксист на арендованном авто распространял наркотики в Астане
В убийстве женщины-юриста в Алматы подозревают ее бывшего мужа
Вице-премьер Жумангарин высказался о требованиях закрыть границу для россиян
Какие документы подписали Казахстан и Туркменистан по итогам переговоров
Мефедрон изготавливали супруги у себя дома в пригороде Алматы
"Пора признать, что система ОСМС провалилась" – депутат Конуров призывает вернуться к государственной медицине
Дело об истязании мужем беременной жены расследует полиция Алматы
Нарастить объемы взаимной торговли до миллиарда долларов договорились Казахстан и Туркменистан
Смертельное ДТП с участием автобуса и ГАЗели произошло в Туркестанской области (видео)

Читайте также

Статьи
Настроить сердце на здоровый ритм
Статьи
Голос Турана
Статьи
Нешуточные страсти на арене
Статьи
Звонкое наследие Амре

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]