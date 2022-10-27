Добро побеждает

В Алматы состоялся ежегодный благотворительный музыкальный забег, объединивший любителей активного образа жизни. Цель проекта – оказание адресной помощи детям с онкологическими заболеваниями.

В Парке Первого Президента участники забега собрались уже в 6.00 утра – на разминку. Но по традиции бегуны здесь далеко не основные герои. За эмоции и атмосферу увлекательного состязания отвечали казахстанские музыкальные группы, которые расположились на разных частях соревновательного маршрута. Исполняемые зажигательные и мотивационные композиции как нельзя лучше придавали участникам сил и уверенности. Место встречи также объединило болельщиков, чирлидеров, волонтеров, жителей и гос­тей города, ставших свидетелями массово-спортивной инициативы.

Все стартовали с нескольких дис­танций: в 7.00 утра побежали участники, которые планировали пройти дистанцию в 21 км, за ними последовали те, кто соревновался в беге на 10,5 км, а замыкали колонну состязаний представители скандинавской ходьбы. Самые маленькие бегуны стартовали в 11.00 утра.

Стоит отметить, что в этом году участие в соревнованиях принимали и бегуны из России, которые заняли призовые места. Так, житель Екатеринбурга Сергей Шелапугин стал победителем благотворительного забега на дистанции 21 км. Медалист алматинского забега признался, что в его послужном списке уже значатся победы в длинных и сверхдлинных (ультра) дистан­циях. В основном же он специализи­руется на гонках с препятствиями и триатлоне.

– Мне забег понравился, хотя пришлось нелегко. Трасса тяжелая, рабочая, на которой много подъемов и разворотов, – поделился Сергей. – В качестве подготовки за пару дней до забега специально «прогулялся» до пика Титова. Думаю, что мне удалось победить за счет тактики. Я уже принимал участие в благотворительных забегах. Очень рад, что такие мероприятия проводятся во многих странах. Круто, когда ты не только закрываешь спортивную цель, но и способствуешь доброму делу для детей.

Первое место на дистанции 10,5 км занял земляк Сергея Шелапугина Александр Антонов, тоже активный участник и победитель ряда забегов и марафонов.

– Рад, что мой первый старт в Казахстане увенчался победой, – с воодушевлением отметил Александр. – Дистанция изобиловала подъемами, сложными участками. Было очень интересно: постоянные повороты, смена живописных картинок. Фишкой мероприятия стали выступления музыкальных групп. Это очень бодрит и подстегивает. Меня поразили пейзажи Алматы. Когда мы стартовали, солнце только всходило и освещало горы – невероятная красота! Замечательно, что этот проект позволяет внести вклад в здоровье детей.

В детском забеге на дистанции 2 км победили Алан Анцухский и Айша Ержан. Алан увлекается футболом, но в забегах ранее не участвовал. А вот для Айши детский забег прошел уже в четвертый раз.

– Только неделю назад дочка заняла второе место, а первое – впервые сегодня, – сказала мама Айши Макпал. – Сама я тоже любитель бега, но ни разу не брала призовые места. А вот у дочери в октябре целый фейерверк побед. Она также занимается аэробной гимнастикой и не так давно заняла третье место.

В категории 50+ пробежал и стал победителем на дистанции 21 км Сембек Калиев:

– Я давно занимаюсь спортом, но сегодня пришлось непросто. Атмосфера забега, конечно, изумительная. Вокруг столько молодежи с горящими глазами, музыкальные группы так здорово играют! Я почувствовал, что прямо помолодел, зарядился энергией.

Традиционно благотворительный музыкальный забег организуется коммерческими спонсорами. Все вырученные средства будут направлены на приобретение оборудования для Научного центра педиатрии и детской хирургии.

Слова благодарности организаторам и волонтерам, без работы которых праздник спорта не мог бы состояться, выразил руководитель хирургического блока НЦ педиатрии и детской хирургии Константин Хаиров.

– Наш научный центр – уникальное лечебное учреждение, где ежедневно высокопрофессио­нальные врачи спасают сотни жизней маленьких пациентов. Ежегодно в отделении онкологии и гематологии лечение получают 2 500 детей, – отметил Константин Хаиров. – Благодаря участникам забега и помощи спонсоров в 2018 году были отремонтированы помывочные и душевые для родителей, дети которых находятся на лечении в онкологическом отделении. В 2019-м на собранные средства закупили медицинское оборудование – сосуды Дьюара для хранения стволовых клеток, необходимых во время пересадки костного мозга. В этом году организаторы планируют приоб­рести кровати с электрическим приводом, которые крайне нужны нашим пациентам в отделении реанимации.