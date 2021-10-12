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Добро поплавать!
Асет Калымов
В одном из недавних номеров газеты мы сообщали об отсутствии доступа жителей Талдыкоргана к новому плавательному бассейну, открытому в городе нынешним летом («Очередь в спортивную секцию», «Казахстанская правда» от 06.10.2021).
Кроме того, предусмотрены бесплатные экскурсии на объект олимпийского типа, который уже стал одной из новых достопримечательностей Талдыкоргана. Главное, что отныне бассейном смогут пользоваться не только профессиональные спортсмены, но и обычные горожане – любители плавания. За соответствующую плату и при наличии медицинской книжки.