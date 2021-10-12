В одном из недавних номеров газеты мы сообщали об отсутствии доступа жителей Талдыкоргана к новому плавательному бассейну, открытому в городе нынешним летом («Очередь в спортивную секцию», «Казах­станская правда» от 06.10.2021).

По данным местных властей, свыше 3 тыс. юных талдыкорганцев изъявили желание заниматься здесь плаванием. Однако мест для всех не хватило…

Ситуация с затягиванием открытия платных спортивных секций вызвала большое возмущение среди горожан. В итоге на специальном совещании, посвященном вопросам развития спорта в регионе, аким Алматинской области Амандык Баталов дал своим подчиненным, руководителям профильных ведомств 10 дней срока на «внесение предложений по изменению формы управления учреждением и организации его работы по новому принципу». Иначе говоря, спорт­комплекс, в котором обустроено 3 бассейна разной длины и ширины, должен работать для местных жителей, чтобы они могли заниматься плаванием, укреплять здоровье.

И вот не прошло и недели пос­ле того заседания, на котором спортивные функционеры получили «по шапке», как вопрос, не решавшийся несколько месяцев, вдруг чудесным образом сдвинулся с мертвой точки. На днях администрация Центрального бассейна Талдыкоргана торжественно объявила, что открывает свои двери для всех желающих.

Вводится платная система: разовое посещение для взрослых обойдется в 2 тыс. тенге за час, детям до 18 лет – в 1 тыс. тенге. Стоимость месячного абонемента (12 занятий) составит от 20 тыс. до 10 тыс. тенге соответственно. Регламентировано также время оказания платных услуг. Посетители по желанию могут заниматься либо ранним утром – с 6.30 до 08.00, либо вечером – с 19.00 до 22.00. Расписание составлено так, чтобы не мешать занятиям учеников областной специализированной школы по водным видам спорта.