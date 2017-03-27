​Добро пожаловать, инвестор!

К настоящему моменту доля обрабатывающего сектора в структуре иностранных инвестиций составляет 15%. Доминируют по-прежнему добыча сырья и геологоразведка.

Радуют и количественные показатели. Как сообщил на состоявшемся в Астане бизнес-форуме заместитель председателя правления АО «НК «KAZAKH INVEST» Алмас Айдаров, по итогам 2016 года ожидается 20-процентный рост иностранных инвестиций, которые только за 9 месяцев составили около 15 млрд долларов.

Всего же за последнее десятилетие в Казахстан привлечено 237 млрд долларов прямых иностранных инвестиций, в основном из таких стран, как Нидерланды, США, Китай, Франция, Россия и Великобритания.

АО «НК «KAZAKH INVEST», пережившее недавний ребрендинг и ставшее единой точкой входа для иностранных инвесторов и единым переговорщиком от лица государства, на основе конкурентоспособности и потенциала рос­та определило привлекательные для инвестирования секторы. В Казахстане это машиностроение, АПК, пищевая промышленность, розничная торговля и химическая промышленность.

Проводимые с 2010 года реформы привели к тому, что в рейтинге Всемирного банка Казахстан по легкости ведения бизнеса поднялся до рекордного для нас 35-го места. Улучшить условия для инвесторов позволили и такие факторы, как интеграционные процессы (вступ­ление в ВТО, Евразийский экономический союз, который открыл для наших товаропроизводителей рынок в 180 млн человек и обеспечил свободное перемещение услуг, капиталов, рабочей силы) и развитие транзитного потенциала.

Для иностранных инвесторов, помимо хорошего бизнес-климата, предлагается дополнительный пакет преимуществ. Это освобождение от таможенных пошлин и натурные гранты. Для приоритетных отраслей в случае, если объем­ инвестиций превышает 2 млн МРП (примерно 13 млн долларов), предусмотрено освобождение от корпоративного подоходного и земельного налогов на 10 лет и от имущественного налога на 8 лет. Кроме этого, обеспечивается возможность возврата 8% затрат на капитальное строительство и закуп оборудования, а также стабильность инвестконтрактов, то есть на момент заключения инвестиционного конт­ракта инвестор фиксирует оговоренные для него ставки и условия, и дальнейшее изменение законодательства в части налоговых ставок и преференций его не касается.

Немаловажный момент – упрощенная процедура найма иностранной рабочей силы: предоставляется возможность привлечения кадров вне квоты и без оформления рабочих разрешений на период строительства, плюс один год на пусконаладку для проектов. С 1 января 2017 года количество стран, чьи граждане могут въезжать в Казахстан без визы и регистрации сроком до 30 дней, увеличено до 56. Впервые использован такой подход, когда во главу угла ставится не политика, а объем привлеченных инвестиций.

Сервис «одного окна» для инвес­торов дает возможность в одном месте получить 363 государственные услуги. Физически это окно размещается в Министерстве по инвестициям и развитию, в регио­нах – это специальные отделения для инвесторов в ЦОНах. Глава МИР выступает инвестиционным омбудсменом, который осуществляет досудебное решение вопросов, возникающих у инвесторов.

В последние годы мы значительно продвинулись в строительстве промышленной инфраструктуры. Действуют 10 специальных экономических зон, которые предоставляют таможенные и налоговые льготы, бесплатную землю и базовую инфраструктуру, и 20 индустриальных зон. Само АО «НК «KAZAKH INVEST» расширяет сеть региональных представительств. Все это вкупе должно обеспечить дальнейший приток иностранных инвестиций в экономику Казахстана.