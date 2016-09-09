​Добро пожаловать, турист!

Интерес очевиден

Туристический рынок Южной Кореи после проведения международной выставки «ЭКСПО» вырос на 9,3%, Италии – более чем на 10%, Шанхая – на 27,3%. Несомненно, даст толчок для развития казахстанского туризма как рабочей отрасли экономики и ЭКСПО-2017 в Астане. Организаторы с оптимизмом доводят число ожидаемых иностранных гостей до 500 тыс. Каждый из них в среднем тратит на такие поездки 500 евро. Расчеты относительно казахстанцев куда скромнее: гражданин нашей страны оставит в столице в среднем 40 тыс. тенге.

На III заседании Общественного совета по вопросам организации и проведения ЭКСПО-2017 в Астане было отмечено, что в связи с проведением выставки модернизируется инфраструктура Астаны и ключевых регионов, разрабатываются привлекательные турпакеты, вводятся новые авиа-, железнодорожные и автобусные сообщения.

– После нескольких волн девальвации, а также нестабильной обстановки в мире количество туристов, выезжающих на отдых за рубеж, сократилось. Это создает объективную возможность поднять уровень и востребованность отдыха внутри Казахстана, тем более для этого существуют все ресурсы, – сказал председатель Общественного совета, ректор ЕНУ Ерлан Сыдыков.

Председатель правления АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» Ахметжан Есимов заверил, что работы идут в соответствии с графиком. В октяб­ре страны-участницы, а их уже 101, смогут заняться оформлением своих национальных павильонов. То есть от строительства объектов мы перешли к контентной части выставки, ее наполнению.

Интересный факт: Финляндия, которая обычно выставляется вместе с некоторыми другими странами, на этот раз попросила отдельный павильон, поскольку имеет немало разработок в плане альтернативной энергетики и хочет представить их всему миру. Немаловажно и то, что уже собрано 125 млн евро спонсорской помощи при планируемых 147 млн.

– Когда мы говорим о возможностях ЭКСПО, какое наследие оставит выставка, это, прежде всего, импульс развитию туризма. Казахстан никогда не проводил такого крупномасштабного мероприятия в течение продолжительного периода. Представители более 100 стран с октября начнут заезжать в Астану и пробудут здесь до 10 сентября следующего года. Это уже пропаганда страны и нашей столицы, – сказал на заседании А. Есимов.

Международный опыт

Туризм – самая устойчивая отрасль экономики. Несмотря на кризис, рост в прошлом году в этом секторе в мире составил 4%. В мировой туристической отрасли прорывы совершают неожиданные игроки. Кто 10 лет назад мог подумать, что Грузия сможет забрать значительное число клиентов у таких стран, как Турция и Греция? Даже New York Times внесла Грузию в число 50 стран, которые рекомендуется посетить в 2015 году. Кстати, мы планируем попасть в этот список в 2017 году.

Казахстан в прошлом году посетили 6,4 млн иностранцев, 90% из них – граждане СНГ. Но в основном это трудовые мигранты, командировочные, бизнесмены, участники конференций. Непосредственно туристов прибыло всего 70 тыс. И здесь заложен большой потенциал для нашей экономики, считают эксперты.

Своим видением и опытом проведения международной выставки поделился председатель правления ЭКСПО-2015 в Милане, позже избранный мэром города, Джузеппе Сала.

– Подготовка к ЭКСПО является довольно сложной задачей, и никто не может реально представить все многочисленные специфические проблемы и вопросы, с которыми приходится столкнуться организаторам на пути к ее успешному проведению. Когда я был в Астане, был приятно удивлен, увидев большой прогресс в строительстве, – сказал Д. Сала в своем видеообращении.

Италия взяла за основу желания посетителей, организаторы проанализировали ожидания и различные типы поведения гостей. Другим важным аспектом стала организация правильно сбалансированной транспортной системы и одновременно информирования посетителей о том, как лучше им добраться до выставки.

Для этого увеличили количество всех транспортных средств, идущих до места проведения ЭКСПО, с более высокой частотой курсирования и достаточной вместимостью. Построили вокзал для высокоскоростных поездов для привлечения туристов из самой Италии, а также Франции и Швейцарии. Выставка освещалась во влиятельных печатных изданиях, были привлечены тысячи тур­операторов, которым дали возможность заранее приобрести билеты, контракты на перепродажу билетов были подписаны по всему миру.

Результатом стало то, что туристический рынок Италии вырос более чем на 10%, на 24% увеличилось число людей, прибывающих в Милан, 9 из 10 иностранных туристов были настроены снова посетить регион. Только в Милане туристы потратили 700 млн евро, 10 млрд евро было потрачено всей Италией за пять месяцев. В рамках ЭКСПО было проведено 15 тыс. бизнес-встреч.

Еще более впечатляющих результатов добился Китай. Член оргкомитета ЭКСПО-2010 в Шанхае и комиссар павильона Китая на ЭКСПО-2017 Ван Чинжен в своем видеообращении рассказал о стремительном развитии турис­тической отрасли после проведения выставки. Только за первое полугодие 2016 года мы привлекли почти 124 млн туристов. Само ЭКСПО-2010 посетили 8 млн иностранных туристов, в 2010-м доход от туризма Шанхая составил 20 млрд долларов, увеличившись на 35%. Это был прорыв в туристической индустрии. Но прежде была развита инфраструктура, обучены 20 тыс. гидов, отобраны 100 турпакетов и многое другое.

Все ради этих 90 дней

Что делается для привлечения туристов в нашу страну? Директор департамента продвижения и туризма АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» Аллен Чайжунусов сообщил, что в 2015 году было принято решение облегчить визовый режим для граждан ряда стран, в нынешнем году планируется введение безвизового режима для граждан 37 государств – стран ОЭСР, Малайзии, Сингапура и ОАЭ. Подписаны соглашения, которые облегчили возможность посещать Казахстан для китайских, иранских и индийских туристов.

Туристический сектор является, как правило, основным инструментом повышения количества посетителей на ЭКСПО.

– Поэтому мы проводим активную работу с субъектами турбизнеса, и в связи с этим мы подготовили портфолио турпродуктов ЭКСПО-2017. Само по себе портфолио включает в себя, с одной стороны, посещение выставки, с другой – содержательную программу выставки, включая 3 тысячи культурно-развлекательных мероприятий, – сказал А. Чайжунусов.

Для удобства казахстанцев преду­смотрены различные виды турпакетов, которые формируются участниками турбизнеса. Например, разработан групповой тур на 20 человек на 3 дня. Экономпакет будет стоить 40 тыс. тенге, бизнес – 59 тыс. и премиум-класс – 125 тыс. тенге с проживанием, питанием, трансфертом и посещением выставки.

За прошедший год организаторы ЭКСПО-2017 посетили все регионы Казахстана, по результатам роуд-шоу подписано 44 меморандума на реализацию 220 тыс. билетов в составе турпакетов. С 10 июня открыты продажи для туркомпаний, принято 55 заявок на приобретение 677 тыс. билетов. Большой интерес отмечается со стороны туроператоров, и для них преду­смотрены скидки.

В целях привлечения иностранцев проведены серии роуд-шоу в ключевых странах, подписано порядка 30 соглашений. Целая сотня туроператоров со всего мира посетит Казахстан с 4 по 11 сентября, инфотуры для них поделены на пять направлений. Такого у нас еще не было. Привезти и показать свою страну даже десятку субъектам турбизнеса – уже большая удача, отмечают специалисты. Был также проведен пресс-тур для 11 зарубежных СМИ.

Важный вопрос – приведение инфраструктуры в соответствие с международными стандартами. Это касается инвентаризации туристического потенциала, обу­чения гидов и экскурсоводов, которых у нас катастрофически мало. Сформирован реестр 72 турмаршрутов, которые включают посещение Астаны, всех национальных парков, историко-культурных мест, космодрома, игорных зон. Составлены «дорожные карты» и визитные карточки регионов.

Обязательно нужно проработать развитие транспортной инфраструктуры. Прогноз на 300–500 тыс. иностранцев за период ЭКСПО, а это 93 дня, сделан из расчета пропускной способности наших транспортных гаваней. Например, учитывая сообщение с Китаем, за это время в Казахстан сможет прибыть всего 100 тыс. китайцев, а это, конечно же, мало. Рассчитывают организаторы ЭКСПО на коридор Западная Европа – Западный Китай, дороги, построенные в рамках программы «Нұрлы жол». Нужны чартерные рейсы, такие как, например, планирует организовать Египет. За две недели до начала ЭКСПО-2017 будут запущены рейсы Каир – Астана, которые смогут привозить египтян, желающих посетить выставку.

Нельзя забывать и о казахстанцах, которые захотят посетить выставку в Астане. Так, сегодня, чтобы прилететь из Атырау в столицу, семье из 4 человек нужно заплатить 200 тыс. тенге, на поезде – ехать 4 дня. Все эти детали необходимо продумать уже сейчас, время для подготовки еще есть.