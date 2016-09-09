​Добро пожаловать, турист!

Интерес очевиден
Туристический рынок Южной Кореи после проведения международной выставки «ЭКСПО» вырос на 9,3%, Италии – более чем на 10%, Шанхая – на 27,3%. Несомненно, даст толчок для развития казахстанского туризма как рабочей отрасли экономики и ЭКСПО-2017 в Астане. Организаторы с оптимизмом доводят число ожидаемых иностранных гостей до 500 тыс. Каждый из них в среднем тратит на такие поездки 500 евро. Расчеты относительно казахстанцев куда скромнее: гражданин нашей страны оставит в столице в среднем 40 тыс. тенге.
На III заседании Общественного совета по вопросам организации и проведения ЭКСПО-2017 в Астане было отмечено, что в связи с проведением выставки модернизируется инфраструктура Астаны и ключевых регионов, разрабатываются привлекательные турпакеты, вводятся новые авиа-, железнодорожные и автобусные сообщения.
– После нескольких волн девальвации, а также нестабильной обстановки в мире количество туристов, выезжающих на отдых за рубеж, сократилось. Это создает объективную возможность поднять уровень и востребованность отдыха внутри Казахстана, тем более для этого существуют все ресурсы, – сказал председатель Общественного совета, ректор ЕНУ Ерлан Сыдыков.
Председатель правления АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» Ахметжан Есимов заверил, что работы идут в соответствии с графиком. В октябре страны-участницы, а их уже 101, смогут заняться оформлением своих национальных павильонов. То есть от строительства объектов мы перешли к контентной части выставки, ее наполнению.
Интересный факт: Финляндия, которая обычно выставляется вместе с некоторыми другими странами, на этот раз попросила отдельный павильон, поскольку имеет немало разработок в плане альтернативной энергетики и хочет представить их всему миру. Немаловажно и то, что уже собрано 125 млн евро спонсорской помощи при планируемых 147 млн.
– Когда мы говорим о возможностях ЭКСПО, какое наследие оставит выставка, это, прежде всего, импульс развитию туризма. Казахстан никогда не проводил такого крупномасштабного мероприятия в течение продолжительного периода. Представители более 100 стран с октября начнут заезжать в Астану и пробудут здесь до 10 сентября следующего года. Это уже пропаганда страны и нашей столицы, – сказал на заседании А. Есимов.
Международный опыт
Туризм – самая устойчивая отрасль экономики. Несмотря на кризис, рост в прошлом году в этом секторе в мире составил 4%. В мировой туристической отрасли прорывы совершают неожиданные игроки. Кто 10 лет назад мог подумать, что Грузия сможет забрать значительное число клиентов у таких стран, как Турция и Греция? Даже New York Times внесла Грузию в число 50 стран, которые рекомендуется посетить в 2015 году. Кстати, мы планируем попасть в этот список в 2017 году.
Казахстан в прошлом году посетили 6,4 млн иностранцев, 90% из них – граждане СНГ. Но в основном это трудовые мигранты, командировочные, бизнесмены, участники конференций. Непосредственно туристов прибыло всего 70 тыс. И здесь заложен большой потенциал для нашей экономики, считают эксперты.
Своим видением и опытом проведения международной выставки поделился председатель правления ЭКСПО-2015 в Милане, позже избранный мэром города, Джузеппе Сала.
– Подготовка к ЭКСПО является довольно сложной задачей, и никто не может реально представить все многочисленные специфические проблемы и вопросы, с которыми приходится столкнуться организаторам на пути к ее успешному проведению. Когда я был в Астане, был приятно удивлен, увидев большой прогресс в строительстве, – сказал Д. Сала в своем видеообращении.
Италия взяла за основу желания посетителей, организаторы проанализировали ожидания и различные типы поведения гостей. Другим важным аспектом стала организация правильно сбалансированной транспортной системы и одновременно информирования посетителей о том, как лучше им добраться до выставки.
Для этого увеличили количество всех транспортных средств, идущих до места проведения ЭКСПО, с более высокой частотой курсирования и достаточной вместимостью. Построили вокзал для высокоскоростных поездов для привлечения туристов из самой Италии, а также Франции и Швейцарии. Выставка освещалась во влиятельных печатных изданиях, были привлечены тысячи туроператоров, которым дали возможность заранее приобрести билеты, контракты на перепродажу билетов были подписаны по всему миру.
Результатом стало то, что туристический рынок Италии вырос более чем на 10%, на 24% увеличилось число людей, прибывающих в Милан, 9 из 10 иностранных туристов были настроены снова посетить регион. Только в Милане туристы потратили 700 млн евро, 10 млрд евро было потрачено всей Италией за пять месяцев. В рамках ЭКСПО было проведено 15 тыс. бизнес-встреч.
Еще более впечатляющих результатов добился Китай. Член оргкомитета ЭКСПО-2010 в Шанхае и комиссар павильона Китая на ЭКСПО-2017 Ван Чинжен в своем видеообращении рассказал о стремительном развитии туристической отрасли после проведения выставки. Только за первое полугодие 2016 года мы привлекли почти 124 млн туристов. Само ЭКСПО-2010 посетили 8 млн иностранных туристов, в 2010-м доход от туризма Шанхая составил 20 млрд долларов, увеличившись на 35%. Это был прорыв в туристической индустрии. Но прежде была развита инфраструктура, обучены 20 тыс. гидов, отобраны 100 турпакетов и многое другое.
Все ради этих 90 дней
Что делается для привлечения туристов в нашу страну? Директор департамента продвижения и туризма АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» Аллен Чайжунусов сообщил, что в 2015 году было принято решение облегчить визовый режим для граждан ряда стран, в нынешнем году планируется введение безвизового режима для граждан 37 государств – стран ОЭСР, Малайзии, Сингапура и ОАЭ. Подписаны соглашения, которые облегчили возможность посещать Казахстан для китайских, иранских и индийских туристов.
Туристический сектор является, как правило, основным инструментом повышения количества посетителей на ЭКСПО.
– Поэтому мы проводим активную работу с субъектами турбизнеса, и в связи с этим мы подготовили портфолио турпродуктов ЭКСПО-2017. Само по себе портфолио включает в себя, с одной стороны, посещение выставки, с другой – содержательную программу выставки, включая 3 тысячи культурно-развлекательных мероприятий, – сказал А. Чайжунусов.
Для удобства казахстанцев предусмотрены различные виды турпакетов, которые формируются участниками турбизнеса. Например, разработан групповой тур на 20 человек на 3 дня. Экономпакет будет стоить 40 тыс. тенге, бизнес – 59 тыс. и премиум-класс – 125 тыс. тенге с проживанием, питанием, трансфертом и посещением выставки.
За прошедший год организаторы ЭКСПО-2017 посетили все регионы Казахстана, по результатам роуд-шоу подписано 44 меморандума на реализацию 220 тыс. билетов в составе турпакетов. С 10 июня открыты продажи для туркомпаний, принято 55 заявок на приобретение 677 тыс. билетов. Большой интерес отмечается со стороны туроператоров, и для них предусмотрены скидки.
В целях привлечения иностранцев проведены серии роуд-шоу в ключевых странах, подписано порядка 30 соглашений. Целая сотня туроператоров со всего мира посетит Казахстан с 4 по 11 сентября, инфотуры для них поделены на пять направлений. Такого у нас еще не было. Привезти и показать свою страну даже десятку субъектам турбизнеса – уже большая удача, отмечают специалисты. Был также проведен пресс-тур для 11 зарубежных СМИ.
Важный вопрос – приведение инфраструктуры в соответствие с международными стандартами. Это касается инвентаризации туристического потенциала, обучения гидов и экскурсоводов, которых у нас катастрофически мало. Сформирован реестр 72 турмаршрутов, которые включают посещение Астаны, всех национальных парков, историко-культурных мест, космодрома, игорных зон. Составлены «дорожные карты» и визитные карточки регионов.
Обязательно нужно проработать развитие транспортной инфраструктуры. Прогноз на 300–500 тыс. иностранцев за период ЭКСПО, а это 93 дня, сделан из расчета пропускной способности наших транспортных гаваней. Например, учитывая сообщение с Китаем, за это время в Казахстан сможет прибыть всего 100 тыс. китайцев, а это, конечно же, мало. Рассчитывают организаторы ЭКСПО на коридор Западная Европа – Западный Китай, дороги, построенные в рамках программы «Нұрлы жол». Нужны чартерные рейсы, такие как, например, планирует организовать Египет. За две недели до начала ЭКСПО-2017 будут запущены рейсы Каир – Астана, которые смогут привозить египтян, желающих посетить выставку.
Нельзя забывать и о казахстанцах, которые захотят посетить выставку в Астане. Так, сегодня, чтобы прилететь из Атырау в столицу, семье из 4 человек нужно заплатить 200 тыс. тенге, на поезде – ехать 4 дня. Все эти детали необходимо продумать уже сейчас, время для подготовки еще есть.