​Добро пожаловать в Алматы

На наши соревнования приедут спортсмены не менее 55 стран, заранее подавших заявки на участие в универсиаде. Они разыграют медали в 12 видах спорта: фигурном катании, шорт-треке, горных лыжах, сноуборде, биатлоне, лыжных гонках, хоккее с шайбой, керлинге, прыжках на лыжах с трамплина, лыжном двоеборье, фристайле, скоростном беге на коньках.

28-я универсиада будет самой компактной по местам проведения состязаний, ведь большинство спортивных объектов в Алматы расположены в черте города или ближайших его окрестностях. Тут для сравнения можно привести предыдущую, 27-ю Всемирную зимнюю универсиаду 2015 года, соревнования которой проводились не просто далеко друг от друга, но и вообще в разных странах – Словакии и Испании. Алматы в этом плане выгодно отличается от большинства предшественников, и это очень важно во всех аспектах.

В последние несколько недель руководители Дирекции по подготовке и проведению универсиады провели ряд официальных встреч и презентаций в европейских странах – Германии, Чехии и Австрии. Во Франкфурте казахстанцы ознакомили хозяев с ходом подготовки к Студенческим играм. Германия, к слову, одна из первых стран, подтвердивших свое участие в алматинских состязаниях. Генеральный секретарь национальной Федерации студенческого спорта Кристов Фишер выразил казахстанцам благодарность и уверенность в успешном проведении соревнований.

Аналогичные ознакомительные встречи были проведены в Праге и Вене. Президент Федерации студенческого спорта Чехии Франтишек Дворак и генеральный секретарь Федерации студенческого спорта Австрии Манфред Пфайфер тоже уверены в успешном проведении зимних соревнований и сообщили, что их страны делегируют в Алматы соответственно около 140 и 38 спортсменов.

Готовятся к поездке в ­Алматы около 80 спортсменов университетов и колледжей Швейцарии. «Мы ожидаем хорошую организацию, замечательные соревнования и плодотворный культурный обмен между спортсменами и официальными лицами, а также надеемся получить бесценный опыт в Казахстане – стране, которую большинство членов нашей делегации ранее не посещали», – сказала для сайта almaty2017.kz генеральный секретарь Федерации студенческого спорта Швейцарии Сесиль Бюссе.

Южная Корея намерена прислать в Алматы спортивный десант из 150 человек, а Великобритания готовит порядка 90 спортсменов. Англичане подчеркивают, что участники 28-й Всемирной зимней универсиады в Алматы – это наверняка будущие олимпийцы 2018 и 2022 годов, и потому заранее встретиться с ними и посоревноваться на Студенческих играх в Казахстане – очень полезное дело. В Латвии весьма популярны такие зимние виды спорта, как бобслей, хоккей с шайбой, керлинг и другие. Генеральный секретарь Федерации студенческого спорта этой страны Кристин Карашниеце подчеркнула, что для студентов из Латвии большая честь выступить на универсиаде в Алматы.

В апреле нынешнего года, также сообщает almaty2017.kz, в восьми городах Индии – Дели, Мумбае, Хайдарабаде, Ченнае, Бангалуре, Пондичерри, Ахмадабаде, Коччи – пройдет Road show, в рамках которого будут представлены туристические возможности 28-й Всемирной зимней универсиады-2017. Недавно делегация туристических компаний из Индии посетила город – организатор зимних соревнований и ознакомилась со спортивными объектами универсиады-2017.

– В Алматы мы посмотрели все спортивные площадки будущей универсиады, которые посетят туристы во время соревнований. Мы видим хорошую организацию со стороны оргкомитета. У ­Алматы есть огромный потенциал стать международным центром зимнего туризма, и гостям из Индии, несомненно, будет интересно это новое туристическое направление, – отметил Раджан Раттан Паркаш, руководитель индийской туристической компании FSU Tourism Sports Org. Pvt. Ltd., при поддержке которой организовано Road show в городах этой страны.

– Мы планируем, что во время универсиады-2017 Алматы посетят порядка 30 тысяч иностранных туристов, – сообщил заместитель руководителя Дирекции по подготовке и проведению зимней универсиады Дастан Сейтказин. – В настоящее время разрабатываются турпакеты на время проведения этих соревнований. Для удобства гостей в них будут включены упрощенная визовая система, билеты на спортивные состязания, размещение в гостиницах города, культурная программа и другие услуги.

К слову, участие в Студенческих играх примут более 2 000 спортсменов. Соревнования Белой универсиады-2017 будут транс­лироваться в прямом эфире 40 зарубежных каналов, ежедневная телеаудитория в 80 странах мира составит 1 млрд человек.