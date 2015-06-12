Свежий выпуск Добро пожаловать в… «Судебный кабинет» Ренат ТАУЫМБЕКОВ, руководитель канцелярии суда Астаны

В озвученной Президентом страны Нурсултаном ­Назарбаевым Стратегии «Казахстан-2050», которая определяет новый политический курс государства, обозначены первоочередные цели и задачи укрепления независимой, действенной, самостоятельной судебной власти. В ней охватываются такие актуальные вопросы, как дальнейшая специализация судов и судей, активизация их работы, повышение доверия населения к правосудию, обновление мате­риально-технической базы судов и внедрение в их деятельность современных передовых технологий и т. д.

На XVI съезде партии «Нур Отан» Глава государства отметил: «Иностранные и отечественные инвесторы должны быть уверены в честности казахстанского правосудия. Для повышения доверия к нему, необходимо вести судебное разбирательство инвестиционных споров по передовым судебным стандартам». Как известно, суды играют важную роль в совершенствовании государственного управления, решении социально-экономических задач страны, защите прав субъектов малого и среднего бизнеса и инвесторов и создании благоприятных условий для их деятельности. В связи с этим суд Астаны принимает меры, направленные на повышение судебно-правовой защиты прав отечественных и иностранных инвесторов.

Прорабатываются вопросы создания новой модели судопроизводства по решению инвестиционных споров. Так, например, в проекте Гражданско-процессуального кодекса в новой редакции, одобренном во втором чтении Мажилисом Парламента РК, предусмотрено создание сос­тава специализированных судей в суде Астаны и коллегии, рассматривающей инвестиционные споры в Верховном суде. В созданной в Верховном суде коллегии планируется рассмотрение споров с участием крупных инвес­торов, а рассмотрение споров с участием остальных инвесторов – составом специализированных судей в суде Астаны. Данная модель позволяет привлекать зарубежных экспертов в рассмотрение инвестиционных споров путем участия в работе научно-консультативного совета.

Наряду с этим в целях дальнейшей специализации правосудия изучается вопрос создания Специализированного инвестиционного суда, обладающего статусом, приравненным к областному суду, который будет рассматривать споры с учас­тием инвесторов и участников Регио­нального финансового цент­ра Астаны.

Однако помимо организацион­ных мер большое значение имеют и широкое внедрение во все судебные органы современных передовых электронных технологий, которые содействуют уменьшению нагрузки секретарей судей и судебного заседания, сокращению замечаний в протоколе судебного заседания, облегчению процедуры судопроизводства и доступности суда для народа. Граждане, имеющие элект­ронную цифровую подпись, получили возможность направлять иски, судебные протоколы через портал «электронное правительство» (www.egov.kz). Информацию о том, в каком объеме, на каком уровне рассматриваются обращения, принятые в судопроизводство, можно узнать через интернет-ресурс Верховного суда «Единый автоматизированный информационный справочник по судебным делам» и на официальном сайте суда Астаны: astana.sud.kz. Наряду с этим участники судопроиз­водства могут получать сведения о ходе дела, знакомиться с судебными актами.

Всеми местными судами также созданы порталы – «Е-суд», «электронное правительство» – для подачи гражданами электронных исков и получения судебного протокола в виде электронного письма.

Кроме того, для удобства заявителей введен в действие сервис «Судебный кабинет», размещенный на интернет-ресурсе суда Астаны. Имеющийся здесь онлайн электронный документооборот – это новый способ элект­ронного взаимодействия граждан и организаций с судебными органами. Через сервис «Судебный кабинет» осуществляются операции по разработке заявок в электронном виде, онлайн-оплата государственных сборов, хранение, отправка данных. Пользователь в любое удобное для него время может просматривать судебные документы, ознакомиться с данными дела, распечатать судебный акт.

Сегодня сервис «Судебный кабинет» широко применяется населением и содействует эффективной работе адвокатов, судей и специалистов судов, совершенствованию правовой культуры граждан, соблюдению и защите их прав. Данное нововведение не только облегчает работу судов республики, но и содействует рос­ту специализации сотрудников суда и повышения их квалификации путем овладения ими новыми технологиями.

Сервис «Ознакомление с судебными документами» предназначен для просмотра электронных судебных документов путем указания логина, пароля, ИИН. Гражданин, участвующий в судебном процессе, может получить логин и пароль через электронное сообщение (SMS) на свой мобильный телефон или электронную почту. После регистрации направленного обращения гражданам даются талон о его регистрации и соглашение об электронных сообщениях.

Другим сторонам – участникам судебного процесса также направляется талон о судебном слушании. В целях оперативного информирования сторонам судебного процесса направляет­ся SMS о вынесении судебных актов с электронной цифровой подписью судьи. Можно просматривать, сох­ранять или загружать электронные документы в сервисе. Наряду с этим сервис дает возможность сотрудникам судебной канцелярии отслеживать все электронные сообщения, которые отказались от почтовых сообщений.

Подытоживая сказанное, хочется подчеркнуть, что в укреплении конституционной самостоятельности и независимости судебной системы, повышении авторитета судебной власти большую роль играют мате­риально-техническое обес­печение судов и широкое внедрение современных информационных технологий в судебной системе.