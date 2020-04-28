​ Добро пожаловать в виртуальный музей!

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Асет Калымов, Алматинская область

Еще 2 года назад в Талдыкоргане состоялась презентация креа­тивного проекта под названием «Жетысу 360°». Это своеобразный 3D-тур, который переносит пользователя Интернета в виртуальный мир музейных экспонатов. Для этого нужно зайти на сайт http:⁄⁄zhetysu360.kz и погрузиться в познавательное путешествие.

На портале открыты экскурсии в 20 культурных учреждений – архитектурно-художественные, литературные и историко-крае­ведческие музеи Алматинской области. Здесь же можно «посетить» величественный Чарынский каньон, «пройтись» по берегу красивейшего озера Кайынды, «совершить поход» в живописные каньоны и ущелья гор Актау, расположенные в национальном природном парке «Алтын-Эмель».

Как рассказал автор идеи, ­IT-специалист Мирхат Толкунов, с помощью нехитрых комбинаций, одним кликом компьютерной мыши любой желающий может «прогуляться» по музею, переходя из одного зала в другой. То же самое касается уникальных уголков природы, сакральных и исторических мест, которыми изо­билует Семиречье. Если турист решил в будущем (когда отменят карантин) посетить Алматинскую область, он может запланировать свой маршрут, пользуясь этим сайтом. Иначе говоря, вначале в онлайн-режиме ознакомиться с тем или иным объектом, а затем, если понравится, побывать на нем уже вживую.

Видеоролики 3D-тура просмат­риваются в хорошем качестве HD под углом 360 градусов, что соз­дает эффект реального присутствия на месте. Виртуальный гид на 3 языках – казахском, русском и английском – рассказывает об истории создания музеев, представленных в них экспонатах, уникальных природных памятниках. Также при просмотре можно использовать специальные очки VR, усиливающие спецэффект.

Актуальность 3D-туризма много­кратно выросла в последнее время в связи с введенным в стране чрезвычайным положением и запретом на посещение туристических объектов. Так, в Жетысу в рамках мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции закрыты горнолыжные курорты, музеи, национальные природные парки, санатории. Благо, что у отечественных и зарубежных пользователей Интернета есть возможность «посетить» достопримечательности и культурные учреждения Алматинской области не выходя из дома.

По словам разработчиков, идея проекта направлена также на то, чтобы поднять интерес подрас­тающего поколения к изучению культурного наследия страны.

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