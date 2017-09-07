​Добро пожаловаться!

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Любовь Доброта, Шымкент

В надзорном органе позаботились о гражданах, которые в силу тех или иных обстоятельств вынуждены обращаться за помощью к прокурорам, построив комфортабельное помещение, оснащенное современным оборудованием и необходимой инфраструктурой. Центр оборудован 30 местами ожидания и другими удобствами для граждан, в том числе обратившихся с коллективными жалобами. В зале также размещены информационные стенды с графиком и правилами приема, образцами обращений.

Жители области вправе рассчитывать на получение квалифицированной юридической помощи с разъяснением норм действующего законодательства. Прием граждан по правовым воп­росам ведут прокуроры по надзорам за законностью досудебной стадии уголовного процесса, исполнительного производства, судебных актов по уголовным и гражданским делам. Дежурные прокуроры не только принимают­ и консультируют граждан, но и помогают при необходимости грамотно составить обращение. Здесь же можно записаться на прием к руководству прокуратуры. Кроме того, посетители смогут получить информацию о ходе рассмотрения обращения и копии ответов.

С начала года в надзорный орган поступило 713 обращений граждан. За аналогичный период­ прошлого года – 1 466, таким образом, наблюдается снижение жалоб практически наполовину. Прокуроры связывают такую тенденцию с эффективной работой надзорного органа, а именно созданием общественных приемных при четырех районных прокуратурах. В ближайших планах прокурора области Амангельды Иманова значится открытие цент­ров оказания правовых услуг по всей области.

Прокурорские работники тщательно проанализировали все жалобы и заявления, которые пос­тупают в прокуратуру, и приш­ли к выводу, что многие из них направлены либо не по адресу, либо же гражданин нуждается в консультации. Результатом масш­табной работы стало принятие исчерпывающих мер по уменьшению количества первичных обращений, поступающих в органы прокуратуры. В рамках проекта «К обществу эффективных жалоб» Генеральной прокуратуры усилена разъяснительная работа среди граждан. Дежурный прокурор, изучая доводы, разъясняет людям подведомственность заявлений и обращений, указывая конкретный государственный орган, которому следует направить запрос, адрес, номер телефона и координаты лица, ответственного за прием обращения.

Амангельды Иманов считает, что это позволит уже на начальном этапе сориентировать гражданина, подсказав, куда он должен обратиться со своей проб­лемой или своим вопросом, чтобы, не теряя времени, получить исчерпывающий ответ либо решение проблемы. Параллельно в обществе формируется правовая культура, позволяющая осознать, что у прокуратуры есть свое нап­равление работы и она не занимается рассмотрением абсолютно всех жалоб и заявлений.

При поддержке акимата облас­ти в текущем году также планируется открыть центр правоохранительных услуг (ЦПУ ). Тем самым с участием представителей правоохранительных органов, обеспечивающих правопорядок и законность, будет реализован сис­темный подход к рассмотрению обращений граждан по принципу «одного окна». Предполагается, что в ЦПУ социально защищаемые категории граждан смогут получить бесплатную юридичес­кую помощь и консультации нотариусов, адвокатов, психологов и медиаторов.

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