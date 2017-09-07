​Добро пожаловаться!

В надзорном органе позаботились о гражданах, которые в силу тех или иных обстоятельств вынуждены обращаться за помощью к прокурорам, построив комфортабельное помещение, оснащенное современным оборудованием и необходимой инфраструктурой. Центр оборудован 30 местами ожидания и другими удобствами для граждан, в том числе обратившихся с коллективными жалобами. В зале также размещены информационные стенды с графиком и правилами приема, образцами обращений.
Жители области вправе рассчитывать на получение квалифицированной юридической помощи с разъяснением норм действующего законодательства. Прием граждан по правовым вопросам ведут прокуроры по надзорам за законностью досудебной стадии уголовного процесса, исполнительного производства, судебных актов по уголовным и гражданским делам. Дежурные прокуроры не только принимают и консультируют граждан, но и помогают при необходимости грамотно составить обращение. Здесь же можно записаться на прием к руководству прокуратуры. Кроме того, посетители смогут получить информацию о ходе рассмотрения обращения и копии ответов.
С начала года в надзорный орган поступило 713 обращений граждан. За аналогичный период прошлого года – 1 466, таким образом, наблюдается снижение жалоб практически наполовину. Прокуроры связывают такую тенденцию с эффективной работой надзорного органа, а именно созданием общественных приемных при четырех районных прокуратурах. В ближайших планах прокурора области Амангельды Иманова значится открытие центров оказания правовых услуг по всей области.
Прокурорские работники тщательно проанализировали все жалобы и заявления, которые поступают в прокуратуру, и пришли к выводу, что многие из них направлены либо не по адресу, либо же гражданин нуждается в консультации. Результатом масштабной работы стало принятие исчерпывающих мер по уменьшению количества первичных обращений, поступающих в органы прокуратуры. В рамках проекта «К обществу эффективных жалоб» Генеральной прокуратуры усилена разъяснительная работа среди граждан. Дежурный прокурор, изучая доводы, разъясняет людям подведомственность заявлений и обращений, указывая конкретный государственный орган, которому следует направить запрос, адрес, номер телефона и координаты лица, ответственного за прием обращения.
Амангельды Иманов считает, что это позволит уже на начальном этапе сориентировать гражданина, подсказав, куда он должен обратиться со своей проблемой или своим вопросом, чтобы, не теряя времени, получить исчерпывающий ответ либо решение проблемы. Параллельно в обществе формируется правовая культура, позволяющая осознать, что у прокуратуры есть свое направление работы и она не занимается рассмотрением абсолютно всех жалоб и заявлений.
При поддержке акимата области в текущем году также планируется открыть центр правоохранительных услуг (ЦПУ ). Тем самым с участием представителей правоохранительных органов, обеспечивающих правопорядок и законность, будет реализован системный подход к рассмотрению обращений граждан по принципу «одного окна». Предполагается, что в ЦПУ социально защищаемые категории граждан смогут получить бесплатную юридическую помощь и консультации нотариусов, адвокатов, психологов и медиаторов.