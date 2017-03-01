​Добро во благо детям

Сенатор поздравила воспитанников с Днем благодарности, который отмечается в Казах­стане 1 марта.

– Умение быть благодарным – очень важное человеческое качество. Я хочу, чтобы оно у вас всегда было. Спасибо всем, кто работает в детских деревнях Казахстана. У воспитанников есть уютные дома, забота и поддержка. А это очень важно, – сказала сенатор.

Продолжая добрую традицию социальных и благотворительных проектов, бизнесмен Нурлан Смагулов вручил воспитанникам детских деревень Астаны, Алматы и Темиртау ключи от трех микроавтобусов Hyundai H1 казахстанского производства.

– Я очень рад, что благодаря фонду «SOS Детские деревни» у детей есть возможность расти в заботливой семье, получать необходимые навыки, образование и стать полноценными членами общества, – отметил Нурлан Смагулов.

Международное SOS-движение пришло в Казахстан в 1993 году по инициативе Сары Назарбаевой.­ Сегодня в «SOS Детских деревнях Казахстана» проживают 295 детей. Детская деревня состоит из 10–12 семейных домов, а в каждой семье живут 6–8 детей, мальчиков и девочек разного возраста.