​Добро возвращается добром

Мудрые люди говорят: жизнь прожить – не поле перейти. Так получилось и у Алены Шефер, жительницы пригородного поселка Ленинский, входящего территориально в состав Павлодара. Второй раз она вышла замуж, имея четверых детей от первого брака. И хотя супруги так и не расписались, тем не менее, любя детей, обзавелись еще пятерыми. А сейчас Алена, которой уже за 30 лет, ждет десятого малыша.

Что поразительно для нашего времени: живя небогато, даже «в напряг», как сейчас говорят, Алена Шефер не жалеет о том, что она многодетная мать. По ее рассказу, живут дружно, вмес­те убирают, готовят обеды, присматривают друг за другом. Своего первенца Алена родила в 18 лет. Сейчас самому старшему из детей – 14, младшему – чуть больше года. Но за помощью в «Нур Отан» и к милосердным павлодарцам через одну из местных газет женщина обратилась лишь тогда, когда детям прак­тически стало нечего есть, а из-за отсутствия топлива в квартиру вполз холод. О том, что от нее ушел муж, Алена упомянула гораздо позже, причем ни разу во время нашей беседы не сказав о нем плохого, хотя он ничем детям не помогает и не платит алименты.

…Обращаясь за поддержкой, Шефер сдержанно сообщит газетчикам, что в семье трудно с продуктами, ну и, конечно, с топливом для дома. Пособия на детей она получает небольшое – по «Kүмic алқа» – 14 тыс. и квартальные детские – 18 тыс. Раз в год семье выделяют 13 тыс. тенге из акимата на оплату арендуемого ею жилья, но они «расходятся» на детей, и в итоге образовался долг за оплату дома.

– Мне говорят, чтобы я вносила хотя бы 10 тысяч тенге в месяц, а у меня такой суммы нет. Мне не платят адресную помощь, потому что четверо детей носят фамилии мужа. Я представляю подтверждающую справку и заявление о том, что он с нами не живет, но мне отказывают в адресном пособии.

…О тяжелой ситуации в многодетной семье рассказали коллеги-журналисты местных газет и ТВ, а также работники отдела занятости и социальных программ Павлодара. Благодаря им семья Алены Шефер получила требуемую помощь.

– Люди звонили, спрашивали, что надо, и привозили, – рассказывает многодетная мать. – Кто продукты вез, кто топливо. Счет за свет погасили. А вот сегодня дрова привезли, два раза привезли уголь. Теперь топ­лива хватит до конца холодов, возможно, немного останется и на следующий год. Помогли нам школы и полицейские. Звонят люди до сих пор. Такой реакции не ожидала. Искренне благодарю всех, кто нам помог за их милосердие и неравнодушие.

…В числе откликнувшихся – заместитель руководителя ГУ «Отдел занятости и социальных программ г. Павлодара» по соцвопросам Рымкеш Сагинова. С самого начала нашей беседы она с уважением отозвалась об Алене Шефер, сказав, что она хорошая мать, у которой в доме порядок. И семья была неплохая, но муж, мастер на все руки, предпочитал постоянной работе случайные заработки.

– Я пыталась его устроить на работу, но он предпочел уйти из семьи, – рассказывает моя собеседница. – Возможно, еще вернется, ну а пока мы помогаем Алене подать на алименты. После этого начнем приводить в порядок документы на адрес­ное пособие, так как там есть свои требования по черте бедности, совокупном доходе и другим показателям. Поверьте, никто в нашем ведомстве не желает этой семье лишений. Я вот сейчас пишу письма в различные организации с просьбой помочь Алене и ее детям. С углем это сделать удалось. Но у семьи есть задолженность по оплате за арендное жилье, которое мы им выделили в рамках программы занятости населения. По закону они должны вносить плату, иначе их выселят.

В этом случае результат, скажу прямо, для семьи будет более чем трагичный. Детей, скорее всего, «рассуют» по детским домам и интернатам, а что будет с Аленой – страшусь представить. При этом не стану уподобляться тем, кто присылал Алене Шефер на ее мобильный телефон и передавал через знакомых свои «мнения» о том, что она «тешилась» в свое удовольствие, рожая детей, а теперь просит помощь». Скорее всего, этим людям не понять радость большой семьи. Поэтому будем надеяться, что неравнодушные люди откликнутся на чужую беду, в первую очередь руководители крупных производств и бизнесмены, поддержат семью Алены Шефер, оплатив долг за жилье. А добро, как известно, всегда возвращается добром.

Материал готовился к печати, когда пришло еще одно известие. Как рассказала пресс-секретарь облсуда Айгерим Сулейменова, семейный бюджет обладательницы нагрудного знака «Күміс алқа» Алены Шефер всего 30 тыс. тенге. Поэтому судьи региона обеспечили многодетную семью продуктами, теплой одеждой, постельными принадлежностями, бытовой техникой, школьной формой, игрушками и канцелярскими товарами. Кроме того, за счет судейского корпуса семье Шефер будут поставлять уголь в отопительный сезон.

– Многодетность в нашей стране – настоящий подвиг! – отмечает председатель Павлодарского областного суда Мухтар Смагулов. – Мы убеждены в том, что должны поддерживать многодетные семьи, которые оказались в тяжелой материальной ситуации.