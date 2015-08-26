Добродетель не иссякает

Свежий выпуск
425
Наталья РЫЖКОВА, Карагандинская область
«Поможем детям вместе!» – под этим девизом с 1 августа при управлении образования действует «горячая линия» для оперативного реагирования на обращения граж­дан. Материальная поддержка школьников из социально незащищенных семей во время подготовки к началу учебного года стала нормой. Ежегодно в акции «Дорога в школу» принимают участие все районные, городские отделы образования, неправительственные организации, общественные фонды, предприятия, меценаты...
В Жезказгане, рассказала при встрече директор детского дома «Yмiт» Айгуль Сарбаева, акимат города за каждым чиновником и ГУ закрепил конкретного ребенка. Они помогают детишкам собраться в школу, покупая и даря все необходимые принадлежности. С детским домом «Yмiт» дружит Жезказганский филиал АО «Народный банк Казахстана». А поскольку шефство сохраняется на годы, пока ребенок не оставит стены школы, то и выпускникам детдома в канун 1 сентября оказывается помощь, ведь они тоже идут учиться, только в колледжи.
Ежегодно такие районы, как Абайский, Жанааркинский, Бухаржырау­ский, Каркаралинский, Нуринский, и города Караганда, Балхаш, Сатпаев, Шахтинск, Темиртау активно организуют проведение всенародной акции.
В управлении образования привели в пример результаты прошлого года. За август-сентябрь благодаря акции всем миром удалось собрать в школу более чем 25 тыс. школьников. На 223,8 млн тенге! В этой сумме бюджетные средства из фонда всеобуча занимают немногим более 30,1 млн тенге. Налицо львиная доля участия спонсоров и меценатов.
Областной филиал партии «Нур Отан» и общественное объединение «Кредо» подарили нынче яркие бирюзовые ранцы с логотипом Фонда Первого Президента и школьные принадлежности почти тысяче юных жителей Караганды, Темиртау, Шахтинска, Жезказгана. Особое внимание взрослые уделили детям в пострадавших от паводков городе Абае и поселке им. Мустафина Бухаржырауского района.
– Традиционное в этой акции сотрудничество областного филиала партии с фондом, предпринимателями и депутатами – одно из важных направлений проекта «Счастливое детство», – сообщила первый заместитель председателя областного филиала партии «Нур Отан» Кадиша Оспанова. – Мы помогаем нашим детям из социально незащищенных, малообес­печенных семей, сиротам в их всестороннем развитии.
В нынешнем году вновь открыты пункты приема вещей, школьно-письменных принадлежностей в помощь малообеспеченным семьям. Для реализации школьных товаров по сниженным ценам организованы школьные ярмарки с привлечением широкого круга предпринимателей. Акция продолжится до 30 сентября. Она набирает обороты. И с нею растет число граждан и организаций, откликающихся на призыв помочь детям.

Популярное

Все
До 42 градусов: синоптики предупредили казахстанцев о сильной жаре сегодня, 7 июля
В Астане выбрали самого сильного мужчину
Густой дым накрыл 5-этажный жилой дом в Усть-Каменогорске  (фото)
Четыре человека погибли в ДТП в Актюбинской области
Рыбакина обыграла вторую соперницу на Уимблдоне-2023
Пожар в Баянаульском заповеднике вспыхнул из-за молнии
Мощный ураган сорвал крышу с торгового дома в Павлодаре: есть жертвы
МАЭК снова перестал работать
Тарифы на коммунальные услуги в Карагандинской области выросли в среднем на 25%
Сельчане Алматинской области протестуют против планируемого сноса их домов
Двух иностранцев нашли убитыми в доме в Каскелене
Саранчовое нашествие в Костанайской области: результаты мониторинга
Текели – город парадоксов: промышленный и туристический, относительно молодой и с насыщенной историей, малонаселенный и очень перспективный
Первый "умный" город Аркадаг открыли в Туркменистане
Информацию о пострадавших от саранчи 10 тысяч га посевов в Костанайской области опровергли в МСХ
Макрон покинул брюссельский саммит ЕС из-за непрекращающихся беспорядков во Франции
Центр тяжести должен сместиться в регионы
Аналог Алисы, говорящий на казахском языке, разработали костанайские выпускницы NIS
Полчища саранчи атакуют поля в Костанайской области: видео
Локализовано загорание камыша в Иле-Балхашском резервате
Гала-концерт под открытым небом состоится на сцене амфитеатра в Астане
Все чаще дети получают травмы и увечья на игровых площадках. Кто виноват и что делать, выясняла корреспондент «КП»
Хадж - 2023: казахстанские паломники оказались в полицейском участке Саудовской Аравии
Пешеход погиб под колесами трамвая в Павлодаре
К сотне приближается число жителей Кентау, для которых посещение популярного в городе фастфуда обернулось проблемами со здоровьем
Смерть сотрудника прокомментировали в акимате Алматинской области
Пассажира автобуса ранили ножом в Алматы
Министр энергетики Алмасадам Саткалиев убедился, что ремонт Петропавловской ТЭЦ-2 в целом идет по графику, но есть детали…
Президент выразил соболезнования семье Димаша Кудайбергена
В Казахстане объявлен траур из-за трагедии в Абайской области
Почти три года назад они уехали из столицы в село, сделав осознанный шаг к свободной и экологичной жизни во благо всем
Задержаны сотрудники управления специализированной службы охраны – ДП Актюбинской области
Высокая миссия зергера
Мажилисмены завалили руководство компании «АрселорМиттал Темиртау» неудобными вопросами
Найдены тела пропавших лесников в Абайской области
Задержанного вице-министра нацэкономики Ильяса Усерова сняли с должности
В Восточном Казахстане отмечают острый голод на инженерные и рабочие кадры
БАКАД запустили в Алматинской области
Задержанный покончил с собой в полицейском авто в Алматы
Информацию о загадочной смерти 19-летней актюбинки прокомментировала полиция
Найдено тело пропавшего сотрудника лесхоза в Абайской области
Электронную биржу труда интегрировали с сервисом inDrive.Работа
Прививать правильную идеологию будущим полицейским должны правильные люди
Пантеон семи святых
Спецоперация по захвату напавшего на сотрудников ДКНБ мужчины  прошла в Шымкенте
Спасённый пожарными Астаны оленёнок нашёл приют (видео)
В стрессовом состоянии из-за изъятия скота, пораженного бруцеллезом, находится сегодня едва ли не все село Ленинское Аккайынского района Северо-Казахстанской области
Армию привлекли к тушению пожара в Абайской области

Читайте также

IACA: высокая оценка казахстанской модели судебного админис…
На столичном ринге
Совместную дорожную карту разработают КазНУ и филиал китайс…
ЕНУ подготовил первых этнополитологов-магистрантов в Казахс…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]