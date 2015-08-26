Добродетель не иссякает Свежий выпуск 425 Наталья РЫЖКОВА, Карагандинская область

«Поможем детям вместе!» – под этим девизом с 1 августа при управлении образования действует «горячая линия» для оперативного реагирования на обращения граж­дан. Материальная поддержка школьников из социально незащищенных семей во время подготовки к началу учебного года стала нормой. Ежегодно в акции «Дорога в школу» принимают участие все районные, городские отделы образования, неправительственные организации, общественные фонды, предприятия, меценаты...

В Жезказгане, рассказала при встрече директор детского дома «Yмiт» Айгуль Сарбаева, акимат города за каждым чиновником и ГУ закрепил конкретного ребенка. Они помогают детишкам собраться в школу, покупая и даря все необходимые принадлежности. С детским домом «Yмiт» дружит Жезказганский филиал АО «Народный банк Казахстана». А поскольку шефство сохраняется на годы, пока ребенок не оставит стены школы, то и выпускникам детдома в канун 1 сентября оказывается помощь, ведь они тоже идут учиться, только в колледжи.

Ежегодно такие районы, как Абайский, Жанааркинский, Бухаржырау­ский, Каркаралинский, Нуринский, и города Караганда, Балхаш, Сатпаев, Шахтинск, Темиртау активно организуют проведение всенародной акции.

В управлении образования привели в пример результаты прошлого года. За август-сентябрь благодаря акции всем миром удалось собрать в школу более чем 25 тыс. школьников. На 223,8 млн тенге! В этой сумме бюджетные средства из фонда всеобуча занимают немногим более 30,1 млн тенге. Налицо львиная доля участия спонсоров и меценатов.

Областной филиал партии «Нур Отан» и общественное объединение «Кредо» подарили нынче яркие бирюзовые ранцы с логотипом Фонда Первого Президента и школьные принадлежности почти тысяче юных жителей Караганды, Темиртау, Шахтинска, Жезказгана. Особое внимание взрослые уделили детям в пострадавших от паводков городе Абае и поселке им. Мустафина Бухаржырауского района.

– Традиционное в этой акции сотрудничество областного филиала партии с фондом, предпринимателями и депутатами – одно из важных направлений проекта «Счастливое детство», – сообщила первый заместитель председателя областного филиала партии «Нур Отан» Кадиша Оспанова. – Мы помогаем нашим детям из социально незащищенных, малообес­печенных семей, сиротам в их всестороннем развитии.

В нынешнем году вновь открыты пункты приема вещей, школьно-письменных принадлежностей в помощь малообеспеченным семьям. Для реализации школьных товаров по сниженным ценам организованы школьные ярмарки с привлечением широкого круга предпринимателей. Акция продолжится до 30 сентября. Она набирает обороты. И с нею растет число граждан и организаций, откликающихся на призыв помочь детям.



