Доброе сердце согреет

Общество
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Дина Боранбаева

Зоозащитники готовятся к зиме и привлекают к благим делам жителей Талдыкоргана самых разных возрастов: они сообща кормят брошенных хвостатых и дарят бездомным собакам теплые будки.

Голодным уличным четвероногим нелегко выживать и в теплое время года, а уж зима для них – нас­тоящее испытание. Это прекрасно знают волонтеры ОФ «Зооклуб», и потому с первыми холодами в их работе наступает самая горячая пора. Восемь лет назад фонд объединил неравнодушных талдыкорганцев, которые кормят, лечат, защищают от живодеров, отстаивают права, стерилизуют и пристраивают бездомных собак и кошек. При этом зоозащитники ста­раются своим примером прививать культуру доброго и ответственного отношения к животным всем окружающим.

В нынешнем году при грантовой поддержке волонтерского фронт-офиса «Мейірімді Жетісу», Центра поддержки гражданских инициа­тив, проекта «Birgemiz: Аyala» и областного управления образования «Зооклуб» реализует проект «Доб­рое сердце». В его рамках зоозащитники вновь обратили внимание общественности на проблемы бездомных животных, призывая пополнять ряды волонтеров, а также оказали реальную поддержку уличным «хвостикам». К примеру, приобрели на выделенные средства корм для кошек, привлекли к кормлению бездомышей жителей многоэтажек в микрорайонах «Жетысу» и «Самал». Среди юных любителей братьев наших меньших были организованы конкурсы рисунков на асфальте и бумаге.

Не остались в стороне и постоянные помощники «Зооклуба» – ученики НИШ г. Талдыкоргана, которые своими руками изготовили утеп­ленные будки из паллет. В преддверии холодов «новоселье» справили бездомные собаки и щенки, находящиеся на передержке.

– Благодаря гранту мы сможем обеспечить очень нужную долго­временную поддержку наших подопечных, ведь на эти средства мы также приобретаем четыре бокса для сбора кормов для кошек и собак, – рассказывает директор общественного фонда Вероника Гузенко. – На боксах указана информация о волонтерских организациях. Емкости будут размещены в различных торговых точках города. Но самое главное в реализации проекта «Доброе сердце» – дать яркий пример подрастающему поколению, показать, как каждый из нас может помочь беззащитным животным. Когда мы подводили итоги конкурса рисунков, для нас стало грустной неожиданностью, что на большинстве картинок ребята изобразили несчастных и голодных кошек и собак. Дети очень восприимчивы к жестокости и страданиям. А потому нам, взрослым, просто необходимо растить их на примерах доброты, заботы и ответственности.

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